ENG vs SA T20: आज सीरीज होगी बराबर या साउथ अफ्रीका मारेगी बाजी? यहां देखें टी20 का बड़ा घमासान

ENG vs SA Live Streaming: इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच शुक्रवार को मैनचेस्टर में टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना है। यह मैच इंग्लैंड के लिए 'करो या मरो' का होगा। साउथ अफ्रीका की टीम सीरीज के शुरुआती मुकाबले को डकवर्थ-लुईस नियम के आधार पर 14 रन से अपने नाम कर चुकी है। मेहमान टीम तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से आगे है। ऐसे में अगर इंग्लैंड ने सीरीज का दूसरा मुकाबला भी गंवा दिया, तो मेजबान टीम सीरीज से हाथ धो बैठेगी।