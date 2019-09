इंग्लैंड ने आखिरी मैच में बचाई अपनी लाज, एशेज ट्रॉफी पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा बरकरार

लंदन। एशेज सीरीज के पांचवे और आखिरी टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने अपनी लाज बचा ही ली। आखिरी टेस्ट मैच के चौथे दिन इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 135 रनों से हरा दिया। इसी के साथ इंग्लैंड ने ये सीरीज 2-2 से बराबर कर ली। हालांकि एशेज ट्रॉफी को ऑस्ट्रेलिया ने अपने पास बरकरार रखा है। बता दें कि एशेज का खिताब पिछली बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की पहली टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ होने पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमों को 56-56 अंक मिले हैं।

इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को दिया था 399 रनों का लक्ष्य

पांचवे टेस्ट मैच के चौथे दिन इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 399 रनों का लक्ष्य दिया था। इंग्लैंड ने पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को 225 रनों पर ऑलआउट कर 69 रनों की बढ़त हासिल कर दी थी। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 329 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को 399 रनों का लक्ष्य मिला। जवाब में कंगारू टीम 263 रन पर ऑलआउट हो गई और इंग्लैंड ने आखिरी टेस्ट मैच 135 रनों से जीत लिया।

