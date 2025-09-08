इंग्लैंड ने आखिरी वनडे में साउथ अफ्रीका को धूल चटाकर रचा इतिहास, तोड़ डाला भारत की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड

England register biggest ODI win: इंग्लैंड ने साउथेम्प्टन में खेले गए अंतिम मैच में 342 रनों से शानदार जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी वनडे सीरीज का शानदार अंत किया और पुरुषों के वनडे इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत का नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत के नाम दर्ज था, जब उसने 2023 में श्रीलंका के खिलाफ 317 रनों से जीत दर्ज की थी। पहले ही सीरीज गंवा चुकी इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में जो रूट और जैकब बेथेल के शतकों के दम पर 414 रनों का विशाल स्कोर बनाया। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 20.5 ओवर में महज 72 के स्कोर पर सिमट गई। इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर ने चार विकेट चटकाए।
2-0 से सीरीज हार चुकी इंग्लैंड की टीम तीसरे वनडे में व्हाइटवॉश से बचने के लिए पूरी तरह तैयार थी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड ने धमाकेदार शुरुआत की और महज 13.4 ओवर में 100 रन बना लिए। जेमी स्मिथ ने 48 गेंदों में 62 रनों की तेज पारी खेलकर शुरुआती बढ़त हासिल की, जबकि बेन डकेट ने 31 रनों की उपयोगी पारी खेली।
जो रूट और जैकब बेथेल ने मैच का रुख बदलने वाली 182 रनों की साझेदारी के साथ यह लय जारी रखी। सिर्फ़ 21 साल के बेथेल ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ा। उन्होंने 82 गेंदों पर 110 रनों की शानदार पारी और पुरुष वनडे में शतक बनाने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के अंग्रेज़ खिलाड़ी बन गए। रूट ने भी संयमित पारी खेलकर इस धमाकेदार पारी में अपना 19वां वनडे शतक जड़ा।
जोस बटलर ने पारी के अंत में दबाव बनाते हुए 32 गेंदों पर 62 रनों की तेज़ पारी खेली और इंग्लैंड को 414 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। साउथ अफ्रीका की ओर से कॉर्बिन बॉश और केशव महाराज ने दो-दो विकेट चटकाए। नांद्रे बर्गर सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए, जिन्होंने 10 ओवर में बगैर कोई विकेट लिए 95 रन लुटा दिए।
दक्षिण अफ़्रीका की पारी शुरुआत से पहले ही पटरी से उतर गई, क्योंकि कप्तान टेम्बा बावुमा क्षेत्ररक्षण के दौरान पिंडली में लगी चोट के कारण बल्लेबाजी नहीं कर पाए। इंग्लैंड की तेज गेंदबाज जोड़ी जोफ्रा आर्चर और ब्रायडन कार्से ने शुरुआती तीन ओवरों में तीन विकेट झटकते हुए शीर्ष क्रम को तहस-नहस कर दिया।
ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। पहले पावरप्ले की समाप्ति तक, दक्षिण अफ़्रीका का स्कोर 24/6 हो गया था और आर्चर और कार्से लगातार रन बनाते रहे। एकमात्र उल्लेखनीय प्रतिरोध कॉर्बिन बॉश और केशव महाराज के बीच 20 रनों की साझेदारी से हुआ, जो मेहमान टीम की पारी की सर्वोच्च साझेदारी थी। लेकिन, आदिल राशिद ने पुछल्ले बल्लेबाजों को आउट कर इंग्लैंड को ऐतिहासिक जीत दिलाई।
इस बड़ी हार के बावजूद दक्षिण अफ्रीका ने 2-1 से श्रृंखला अपने नाम कर ली। 1998 के बाद से इंग्लैंड की धरती पर उसकी ये पहली एकदिवसीय सीरीज जीत है। अब दोनों टीमें इस दौरे के टी20 अंतरराष्ट्रीय चरण पर ध्यान केंद्रित करेंगी, जो 10 सितंबर से शुरू होगा।