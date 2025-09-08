इंग्लैंड ने आखिरी वनडे में साउथ अफ्रीका को धूल चटाकर रचा इतिहास, तोड़ डाला भारत की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड

England register biggest ODI win: इंग्लैंड ने साउथेम्प्टन में खेले गए अंतिम मैच में 342 रनों से शानदार जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी वनडे सीरीज का शानदार अंत किया और पुरुषों के वनडे इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत का नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत के नाम दर्ज था, जब उसने 2023 में श्रीलंका के खिलाफ 317 रनों से जीत दर्ज की थी। पहले ही सीरीज गंवा चुकी इंग्‍लैंड ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में जो रूट और जैकब बेथेल के शतकों के दम पर 414 रनों का विशाल स्‍कोर बनाया। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 20.5 ओवर में महज 72 के स्‍कोर पर सिमट गई। इंग्‍लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर ने चार विकेट चटकाए।