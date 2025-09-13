Highest totals in T20Is: इंग्लैंड की टीम ने मैनचेस्टर में इतिहास रच दिया है। थ्री लायंस टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाला तीसरा देश बन गया है। इसके साथ ही उसने सबसे बड़ा स्कोर बनाने का भारत का वर्ल्‍ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंग्लैंड ने ओल्ड ट्रैफर्ड में फिल साल्ट और जोस बटलर की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला और इंग्‍लैंड के स्‍कोर को निर्धारित 20 ओवर में दो विकेट पर 304 रनों पर पहुंचा दिया। महज 60 गेंदों पर 15 चौके और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 141 रन बनाए तो वहीं जोस बटलर ने 30 गेंदों पर 8 चौके और 7 छक्‍कों की मदद से 83 रन की पारी खेली। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 16.1 ओवर 158 रनों पर ढेर हो गई और उसे 146 रनों से बड़ी हार का सामना करना पड़ा।