Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

इंग्लैंड ने T20i में 300+ रन बनाकर रचा इतिहास, भारत का सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्‍ड रिकॉर्ड टूटा, साल्ट ने बरपाया कहर

Highest totals in T20Is: इंग्लैंड ने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का भारत का वर्ल्‍ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं, इंग्‍लैंड के लिए फिल सॉल्ट ने टी20 इतिहास की सबसे बेहतरीन पारी खेली है। उन्‍होंने महज 60 गेंदों पर 15 चौके और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 141 रन बनाए।

भारत

lokesh verma

Sep 13, 2025

Highest totals in T20Is
इंग्‍लैंड के बल्‍लेबाज फिल साल्‍ट। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

Highest totals in T20Is: इंग्लैंड की टीम ने मैनचेस्टर में इतिहास रच दिया है। थ्री लायंस टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाला तीसरा देश बन गया है। इसके साथ ही उसने सबसे बड़ा स्कोर बनाने का भारत का वर्ल्‍ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंग्लैंड ने ओल्ड ट्रैफर्ड में फिल साल्ट और जोस बटलर की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला और इंग्‍लैंड के स्‍कोर को निर्धारित 20 ओवर में दो विकेट पर 304 रनों पर पहुंचा दिया। महज 60 गेंदों पर 15 चौके और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 141 रन बनाए तो वहीं जोस बटलर ने 30 गेंदों पर 8 चौके और 7 छक्‍कों की मदद से 83 रन की पारी खेली। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 16.1 ओवर 158 रनों पर ढेर हो गई और उसे 146 रनों से बड़ी हार का सामना करना पड़ा।

मैंने कभी नहीं सोचा था- फिल साल्‍ट

मैच के हीरो रहे फिल साल्ट ने मैच के बाद कहा कि यह वाकई बहुत मजेदार था। यह एक व्यक्तिगत उपलब्धि है, लेकिन यह भी कि हमने 300 रन बनाए और इतने बड़े अंतर से जीत हासिल की, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। कभी-कभी आप जानते हैं, मैं ऐसे दिन चुनता हूं, जब मैं किसी को शुरुआत से ही प्रेरित करना चाहता हूं। सिर्फ़ इसलिए कि मेरा मूड कुछ ऐसा होता है। यह एक तरह से संतुलन बनाने जैसा है, यह एक दोधारी तलवार है। सभी जानते हैं कि यह एक अच्छा विकेट है। हमेशा से पता था कि पावरप्ले अहम होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा स्कोर देख पाऊंगा, यह अविश्वसनीय था।

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वोच्च स्कोर

टी20 इंटरनेशनल में सभी पांच सर्वोच्च स्कोर पिछले 2 वर्षों में बनाए गए हैं। इनमें से चार पिछले 12 महीनों में बनाए गए। पूर्ण सदस्य देशों के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वोच्च पारी स्कोर का रिकॉर्ड भारत के नाम था। ज़िम्बाब्वे ने अगले ही महीने उन्हें पछाड़ दिया और अब इंग्लैंड ने भी ऐसा ही किया है।

344/4 - जिम्‍बाब्‍वे बनाम गाम्बिया (2024)

314/3 - नेपाल बनाम मंगोलिया (2023)

304/2 - इंग्‍लैंड बनाम साउथ अफ्रीका (2025)

297/6 भारत बनाम बांग्लादेश (2024)

283/1 भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (2024)

पूर्ण सदस्य टीम के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वोच्च स्कोर

इंग्लैंड ने पूर्ण सदस्य टीम के खिलाफ सर्वोच्च टी20 स्कोर के रिकॉर्ड धारक के रूप में भारत को पीछे छोड़ दिया है। भारत आज तक पहले और दूसरे स्थान पर था और पिछले साल कुछ ही महीनों के अंतराल पर यह उपलब्धि हासिल की थी।

304/2 इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका मैनचेस्टर 2025

297/6 भारत बनाम बांग्लादेश हैदराबाद 2024

283/1 भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग 2024

278/3 अफ़ग़ानिस्तान बनाम आयरलैंड देहरादून 2019

267/3 इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज तारूबा 2023

इंग्लैंड के लिए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर (टी20 अंतरराष्ट्रीय)

फिल सॉल्ट ने एक अंग्रेज़ खिलाड़ी द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत टी20 अंतरराष्ट्रीय स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिलचस्प बात यह है कि चार सर्वोच्च स्कोर में से तीन उनके ही नाम हैं।

141* फिल साल्ट बनाम दक्षिण अफ्रीका मैनचेस्टर 2025

119 फिल साल्ट बनाम वेस्टइंडीज तारूबा 2023

116* एलेक्स हेल्स बनाम श्रीलंका चटगाँव 2014

109* फिल साल्ट बनाम वेस्टइंडीज सेंट जॉर्ज 2023

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

13 Sept 2025 07:23 am

Hindi News / Sports / Cricket News / इंग्लैंड ने T20i में 300+ रन बनाकर रचा इतिहास, भारत का सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्‍ड रिकॉर्ड टूटा, साल्ट ने बरपाया कहर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.