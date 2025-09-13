Highest totals in T20Is: इंग्लैंड की टीम ने मैनचेस्टर में इतिहास रच दिया है। थ्री लायंस टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाला तीसरा देश बन गया है। इसके साथ ही उसने सबसे बड़ा स्कोर बनाने का भारत का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंग्लैंड ने ओल्ड ट्रैफर्ड में फिल साल्ट और जोस बटलर की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला और इंग्लैंड के स्कोर को निर्धारित 20 ओवर में दो विकेट पर 304 रनों पर पहुंचा दिया। महज 60 गेंदों पर 15 चौके और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 141 रन बनाए तो वहीं जोस बटलर ने 30 गेंदों पर 8 चौके और 7 छक्कों की मदद से 83 रन की पारी खेली। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 16.1 ओवर 158 रनों पर ढेर हो गई और उसे 146 रनों से बड़ी हार का सामना करना पड़ा।
मैच के हीरो रहे फिल साल्ट ने मैच के बाद कहा कि यह वाकई बहुत मजेदार था। यह एक व्यक्तिगत उपलब्धि है, लेकिन यह भी कि हमने 300 रन बनाए और इतने बड़े अंतर से जीत हासिल की, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। कभी-कभी आप जानते हैं, मैं ऐसे दिन चुनता हूं, जब मैं किसी को शुरुआत से ही प्रेरित करना चाहता हूं। सिर्फ़ इसलिए कि मेरा मूड कुछ ऐसा होता है। यह एक तरह से संतुलन बनाने जैसा है, यह एक दोधारी तलवार है। सभी जानते हैं कि यह एक अच्छा विकेट है। हमेशा से पता था कि पावरप्ले अहम होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा स्कोर देख पाऊंगा, यह अविश्वसनीय था।
टी20 इंटरनेशनल में सभी पांच सर्वोच्च स्कोर पिछले 2 वर्षों में बनाए गए हैं। इनमें से चार पिछले 12 महीनों में बनाए गए। पूर्ण सदस्य देशों के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वोच्च पारी स्कोर का रिकॉर्ड भारत के नाम था। ज़िम्बाब्वे ने अगले ही महीने उन्हें पछाड़ दिया और अब इंग्लैंड ने भी ऐसा ही किया है।
344/4 - जिम्बाब्वे बनाम गाम्बिया (2024)
314/3 - नेपाल बनाम मंगोलिया (2023)
304/2 - इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका (2025)
297/6 भारत बनाम बांग्लादेश (2024)
283/1 भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (2024)
इंग्लैंड ने पूर्ण सदस्य टीम के खिलाफ सर्वोच्च टी20 स्कोर के रिकॉर्ड धारक के रूप में भारत को पीछे छोड़ दिया है। भारत आज तक पहले और दूसरे स्थान पर था और पिछले साल कुछ ही महीनों के अंतराल पर यह उपलब्धि हासिल की थी।
304/2 इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका मैनचेस्टर 2025
297/6 भारत बनाम बांग्लादेश हैदराबाद 2024
283/1 भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग 2024
278/3 अफ़ग़ानिस्तान बनाम आयरलैंड देहरादून 2019
267/3 इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज तारूबा 2023
फिल सॉल्ट ने एक अंग्रेज़ खिलाड़ी द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत टी20 अंतरराष्ट्रीय स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिलचस्प बात यह है कि चार सर्वोच्च स्कोर में से तीन उनके ही नाम हैं।
141* फिल साल्ट बनाम दक्षिण अफ्रीका मैनचेस्टर 2025
119 फिल साल्ट बनाम वेस्टइंडीज तारूबा 2023
116* एलेक्स हेल्स बनाम श्रीलंका चटगाँव 2014
109* फिल साल्ट बनाम वेस्टइंडीज सेंट जॉर्ज 2023