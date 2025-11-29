‘घमंडी’ कहना थोड़ा ज्यादा हो गया… टीम की आलोचना के बाद बुरी तरह भड़के इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स। (Photo- ANI)
Ben Stokes: पर्थ में खेले गए एशेज के पहले टेस्ट में मेजबान ऑस्ट्रेलिया के हाथों इंग्लैड की टीम को सिर्फ दो दिन में 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से इंग्लिश टीम आलोचकों के निशाने पर है। इस मैच में इंग्लैंड दूसरे दिन 105 रनों की बढ़त के साथ बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच गई थी, लेकिन सिर्फ 99 रनों के भीतर 9 विकेट गंवाने और फिर ट्रैविस हेड के विस्फोटक शतक के चलते हार गई। तब से वह खेल के प्रति उनके नजरिए को लेकर पूर्व क्रिकेटरों और एक्सपर्ट्स के निशाने पर है। यहां तक कि मिचेल जॉनसन ने अपने कॉलम में उसके लिए 'घमंडी' शब्द तक का इस्तेमाल कर दिया है, जो कप्तान बेन स्टोक्स को काफी नागंवार गुजरा है।
बेन स्टोक्स ने ब्रिस्बेन में अपनी टीम के पहले ट्रेनिंग सेशन से पहले कहा कि आप हमें बकवास कह सकते हैं, जो चाहें कह सकते हैं। मुझे लगता है कि घमंडी कहना थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं। हम अच्छे और बुरे दोनों तरह के हालात का सामना करेंगे। स्टोक्स ने कहा कि हमारा टेस्ट मैच वैसा नहीं रहा जैसा हम चाहते थे, लेकिन उस गेम के कुछ हिस्सों में हम बहुत अच्छे थे।
हम जानते हैं कि हमारे पास एक ज़बरदस्त फ़ैनबेस है, जो यहां आकर हमें सपोर्ट करते हैं। वे हमें जीतते हुए देखना चाहते हैं। हम भी जीतना चाहते हैं। हम बिल्कुल बेताब हैं। हम अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और अपने समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हम उस लक्ष्य को पाने की कोशिश कर सकें।
पर्थ में हार के तरीके के अलावा इंग्लैंड को 29 नवंबर से कैनबरा में प्राइम मिनिस्टर्स 11 के खिलाफ पिंक-बॉल वार्म-अप मैच में अपनी फर्स्ट टीम के खिलाड़ियों को न भेजने के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा है। यह उनके लिए 4 दिसंबर से गाबा में होने वाले दूसरे टेस्ट (पिंक बॉल टेस्ट) के लिए एक आइडियल बिल्ड अप के तौर पर काम कर सकता था। स्टोक्स ने खेल के 'पूरी तरह से अलग' हालात का हवाला देते हुए अपने इस फैसले का बचाव किया।
स्टोक्स ने कहा कि मैं यह समझता हूं। ब्रिस्बेन में हमारा एक पिंक-बॉल क्रिकेट मैच होने वाला है। जब आप इसे ऐसे देखते हैं, तो मैं यह नहीं कहना चाहता कि यह समझ में आता है, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से समझता हूं। प्राइम मिनिस्टर्स 11 के खिलाफ मैच कैनबरा में है, जो ब्रिस्बेन से एक अलग राज्य है। हालात आने वाले समय से बिल्कुल अलग होने वाले हैं। आप सभी बातों का ध्यान रखते हैं। फायदे और नुकसान, चाहे जो भी हो। फिर हम उस पर बात करते हैं और तय करते हैं कि हमें सबसे अच्छी तैयारी क्या लगती है?
उन्होंने आगे कहा कि हम सब कुछ ऐसे शेड्यूल करते हैं, जैसे टेस्ट मैच पांच दिन का हो। यह पांच दिन नहीं चला, इसलिए हमने ट्रेनिंग के लिए तीन दिन प्लान किए थे और ज़ाहिर है कि इसे बदलना पड़ा। इसीलिए अब हमारे पास पिंक-बॉल गेम के लिए ज्यादा समय है। इंग्लैंड ने ब्रिस्बेन में पिंक बॉल से ट्रेनिंग पहले ही शुरू कर दी है और उम्मीद है कि वे अगले चार दिनों तक इसी रूटीन को फॉलो करेंगे।
