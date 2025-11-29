‘घमंडी’ कहना थोड़ा ज्यादा हो गया… टीम की आलोचना के बाद बुरी तरह भड़के इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स

Ben Stokes: पर्थ में खेले गए एशेज के पहले टेस्‍ट में मेजबान ऑस्‍ट्रेलिया के हाथों इंग्‍लैड की टीम को सिर्फ दो दिन में 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से इंग्लिश टीम आलोचकों के निशाने पर है। इस मैच में इंग्लैंड दूसरे दिन 105 रनों की बढ़त के साथ बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच गई थी, लेकिन सिर्फ 99 रनों के भीतर 9 विकेट गंवाने और फिर ट्रैविस हेड के विस्‍फोटक शतक के चलते हार गई। तब से वह खेल के प्रति उनके नजरिए को लेकर पूर्व क्रिकेटरों और एक्सपर्ट्स के निशाने पर है। यहां तक कि मिचेल जॉनसन ने अपने कॉलम में उसके लिए 'घमंडी' शब्द तक का इस्तेमाल कर दिया है, जो कप्तान बेन स्टोक्स को काफी नागंवार गुजरा है।