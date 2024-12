बेन स्टोक्स 3 महीने तक क्रिकेट के मैदान से रहेंगे दूर, इस परेशानी से जूझ रहे इंग्लैंड के कप्तान

नई दिल्ली•Dec 24, 2024 / 10:26 am• lokesh verma

Ben Stokes Ruled Out of Cricket for 3 Months: इंग्‍लैंड की क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। इंग्लिश टीम के कप्‍तान बेन स्‍टोक्‍स हैमस्ट्रिंग में चोट के कारण अगले 3 महीने तक क्रिकेट मैदान से दूरे रहेंगे। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान जारी करते हुए उनकी चोट पर अपडेट देते हुए कहा है कि बेन स्टोक्स अगले महीने हैमस्ट्रिंग की सर्जरी करवाएंगे। इसके बाद वह रिहैब की प्रक्रिया से गुजरेंगे और कम से कम तीन महीने के लिए क्रिकेट से दूर रहेंगे।