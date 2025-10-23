इस 38 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर को निकला स्टेज 4 कैंसर, बेटे को जन्म देते ही खराब हुई हालत

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit - IANS)
Susie Wilson Rowe diagnosed with stage 4 cancer: इंग्लैंड की 38 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर सूसी विल्सन रोवे स्टेज 4 कैंसर से जूझ रही हैं। उन्होंने खुद ही अपनी दर्द भरी कहानी साझा की है। उन्हें इस जानलेवा बीमारी के बारे में तब पता चला, जब वह बच्चे को जन्म देने वाली थीं। सूसी ने बताया कि वह कई महीनों तक दर्द से जूझती रहीं और जैसे ही स्टेज 4 लंग कैंसर का पता चला तो उनके पैरों तले जैसे जमीन ही न रही। यह पता चलने के बाद उन्होंने खुद को संभाला और बेटे को जन्म दिया, लेकिन अब उनकी हालत ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि ये कैंसर का एक दुर्लभ रूप है, इसे एक्सॉन 20 कहते हैं, जो कि रीढ़ और लिम्फ नोड्स में भी फैल चुका है।
बता दें कि रोवे इंग्लैंड के लिए एक वनडे अंतरराष्ट्रीय और 22 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुकी हैं। वह इंग्लैंड के अलावा घरेलू टीम केंट के लिए नियमित रूप से क्रिकेट खेली हैं। विल्सन रोवे को पसलियों और स्कैपुला में कई महीनों तक असहनीय दर्द से जूझने के बाद स्टेज 4 कैंसर का पता चला। पहले डॉक्टरों ने दर्द का कारण मांसपेशियों में खिंचाव बताया, लेकिन जांच के बाद बाएं फेफड़े में ट्यूमर की जानकारी दी गई।
लंदन स्पिरिट के लिए द हंड्रेड के पहले सीजन में खेल चुकीं रोवे फिलहाल कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी से गुजर रही हैं। उन्होंने सभी के साथ अपनी दर्द भरी कहानी साझा की है, जिसके चलते उनका क्रिकेट करियर भी काफी छोटा रहा। विल्सन रोवे ने कहा कि मैं अपनी दर्दभरी कहानी शेयर करना चाहती थी, ताकि दूसरों को अपने शरीर की आवाज सुनने के लिए प्रोत्साहित कर सकूं और जब कुछ ठीक नहीं लगे तो उसका जवाब ढूंढने के लिए प्रेरित कर सकूं, क्योंकि समय पर पता चलने पर बहुत फर्क पड़ सकता है।
वहीं, उनकी घरेलू टीम केंट ने बयान जारी कर कहा कि सूसी ने खिलाड़ी, कोच, मेंटॉर के रूप में क्रिकेट को बहुत कुछ दिया। वह अपनी ताकत, दयालुता और अथक प्रयास से अनगिनत लोगों को प्रेरित कर रही हैं। बता दें कि सूसी और जेनिफर विल्सन के बेटे जैक का जन्म मार्च 2025 में ही हुआ है। जेनिफर तीन बार के ओलंपिक हॉकी प्लेयर हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग