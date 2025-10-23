इस 38 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर को निकला स्टेज 4 कैंसर, बेटे को जन्म देते ही खराब हुई हालत

Susie Wilson Rowe diagnosed with stage 4 cancer: इंग्लैंड की 38 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर सूसी विल्सन रोवे स्टेज 4 कैंसर से जूझ रही हैं। उन्‍होंने खुद ही अपनी दर्द भरी कहानी साझा की है। उन्‍हें इस जानलेवा बीमारी के बारे में तब पता चला, जब वह बच्‍चे को जन्‍म देने वाली थीं। सूसी ने बताया कि वह कई महीनों तक दर्द से जूझती रहीं और जैसे ही स्‍टेज 4 लंग कैंसर का पता चला तो उनके पैरों तले जैसे जमीन ही न रही। यह पता चलने के बाद उन्‍होंने खुद को संभाला और बेटे को जन्‍म दिया, लेकिन अब उनकी हालत ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि ये कैंसर का एक दुर्लभ रूप है, इसे एक्सॉन 20 कहते हैं, जो कि रीढ़ और लिम्फ नोड्स में भी फैल चुका है।