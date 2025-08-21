वनडे वर्ल्डकप के लिए इंग्लैंड ने घोषित की टीम, 15 सदस्यीय टीम में देखें किन खिलाड़ियों को मिली जगह

England World Cup 2025 Squad: इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने गुरुवार को भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले जाने वाले वूमेंस क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान नैट साइवर-बाउंट को दी गई है तो लॉरेन बेल और सोफिया डंकले जैसे दिग्गजों को भी शामिल किया गया है। इंग्लैंड अपने अभियान का आगाज 3 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच से करेगी। वर्ल्डकप के लिए ऐलान करने वाली इंग्लैंड दूसरी टीम है।
30 सितंबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट के चैंपियन का फैसला 2 नवंबर को खेला जाएगा। वनडे वर्ल्डकप के मैच भारत के 4 स्टेडियम में होंगे, जबकि श्रीलंका का कोलंबो स्टेडियम में कुछ मैचों की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, न्यूजीलैंज, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। सभी टीमें एक दूसरे से एक एक मैच खेलेंगी और लीग स्टेज के बाद टॉप की 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। 29 और 30 अक्टूबर को सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे तो फाइनल मैच 2 नवंबर को होगा।
एम अर्लोट, टैमी ब्यूमोंट, लॉरेन बेल, एलिस कैप्सी, चार्ली डीन, सोफिया डंकले, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फाइलर, सारा ग्लेन, एमी जोन्स, हीथर नाइट, एम्मा लैम्ब, नैट साइवर-बाउंट (कप्तान), लिन्सी स्मिथ और डैनी व्याट-हॉज।
इसके अलावा अभी तक सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना स्क्वॉड अनाउंस किया है। 30 सितंबर को भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज करने जा रही है। जबकि इंग्लैंड की टीम अपना पहला मुकाबला 3 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के साथ खेलेगी।
हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर) और स्नेह राणा।