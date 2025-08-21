वनडे वर्ल्डकप के लिए इंग्लैंड ने घोषित की टीम, 15 सदस्यीय टीम में देखें किन खिलाड़ियों को मिली जगह

30 सितंबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट के चैंपियन का फैसला 2 नवंबर को खेला जाएगा। वनडे वर्ल्डकप के मैच भारत के 4 स्टेडियम में होंगे, जबकि श्रीलंका का कोलंबो स्टेडियम में कुछ मैचों की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, न्यूजीलैंज, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। सभी टीमें एक दूसरे से एक एक मैच खेलेंगी और लीग स्टेज के बाद टॉप की 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। 29 और 30 अक्टूबर को सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे तो फाइनल मैच 2 नवंबर को होगा।