एशेज सीरीज के लिए इंग्लैंड ने किया टीम का ऐलान, 14 टेस्ट शतक लगाने वाले बल्लेबाज को बनाया कप्तान

Ashes Series 2025-26: इंग्लैंड की टीम एशेज सीरीज के लिए नवंबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी, जहां वह पांच टेस्ट मैच खेलेगी।

भारत

Satya Brat Tripathi

Sep 23, 2025

England Cricket Team
इंग्लैंड क्रिकेट टीम (File Photo - IANS)

Ashes Series 2025-26: इंग्लैंड ने आगामी एशेज सीरीज के लिए 16 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान किया है, जिसकी कमान टेस्ट क्रिकेट में 14 शतक और 35 अर्द्धशतक लगाने वाले 34 वर्षीय धाकड़ बल्लेबाज बेन स्टोक्स (Ben Stokes) को सौंपी गई है। वहीं, एशेज सीरीज के लिए ओली पोप की जगह हैरी ब्रूक (Harry Brook) को उप-कप्तान बनाया गया है।

बाएं घुटने की चोट से उबरने के बाद डरहम के तेज गेंदबाज मार्क वुड (Mark Wood) की एशेज सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम में वापसी हुई है। समरसेट के स्पिनर शोएब बशीर (Shoaib Bashir) भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज के दौरान लगी अंगुली की चोट से उबरने के बाद टीम के लिए फिर से उपलब्ध हैं।

डरहम के तेज गेंदबाज मैथ्यू पॉट्स और सरे के बल्लेबाजी ऑलराउंडर विल जैक दोनों की टीम में शामिल किया गया है। मैथ्यू पॉट्स ने आखिरी बार दिसंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, जबकि दिसंबर 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के बाद विल जैक्स ने टीम में जगह बनाई है। विल जैक्स अंगुली में चोट के कारण न्यूजीलैंड के व्हाइट बॉल दौरे में नहीं खेल पाएं थे, लेकिन उम्मीद है कि वह एशेज तक फिट हो जाएंगे।

वहीं टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स कंधे की चोट से उबर रहे हैं। वह काइआ ओवल में भारत के खिलाफ अंतिम टेस्ट से बाहर हो गए थे और नवंबर में एशेज सीरीज की शुरुआत के लिए उपलब्ध रहने की राह पर हैं।

एशेज सीरीज 2025-26 का कार्यक्रम

इंग्लैंड की टीम एशेज सीरीज के लिए नवंबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी, जहां वह पांच टेस्ट मैच खेलेगी। एशेज सीरीज 21 नवंबर से शुरू होकर अगले साल 8 जनवरी तक खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच एशेज सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में 21 से 25 नवंबर, दूसरा ब्रिस्बेन में 04 से 08 दिसंबर, तीसरा एडिलेड में 17 से 21 दिसंबर, चौथा मेलबोर्न में 26 से 30 दिसंबर और पांचवा मुकाबला 04 जनवरी से 08 जनवरी तक खेला जाएगा।

एशेज सीरीज 2025-26 के लिए इंग्लैंड की स्क्वाड

बेन स्टोक्स (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रुक (उप-कप्तान), ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, बेन डकेट, विल जैक्स, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ, जोश टोंग, मार्क वुड।

