Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

श्रीलंका से जीत के बाद यह क्या बोल गए बांग्लादेश के कोच फिल सिमंस, भारतीय टीम को दे डाली खुली चुनौती

बांग्लादेश के मुख्य कोच फिल सिमंस ने कहा, "बांग्लादेश टूर्नामेंट की पसंदीदा टीम को परखने के लिए उत्सुक है। हर टीम में भारत को हराने की क्षमता है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Sep 23, 2025

Bangladesh
बांग्लादेश क्रिकेट टीम (File Photo Credit - IANS)

Ind vs Ban, Asia Cup 2025: एशिया कप सुपर-4 में बुधवार को दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच मैच बेहद अहम मुकाबला खेला जाना है। मैच से पहले बांग्लादेश के मुख्य कोच फिल सिमंस ने कहा है कि भारतीय टीम को कोई भी दूसरी टीम हरा सकती है।

फिल सिमंस ने कहा, "बांग्लादेश टूर्नामेंट की पसंदीदा टीम को परखने के लिए उत्सुक है। हर टीम में भारत को हराने की क्षमता है। भारत ने टूर्नामेंट में अब तक कैसे खेला, ये अहम नहीं है। मैच के साढ़े तीन घंटे अहम होंगे। हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे और भारत की कमियां ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हम मैच जीतते हैं। भारत दुनिया की नंबर एक टी-20 टीम है। इसलिए उनके साथ होने वाले मैच की हाइप होती है। हम उसी हाइप का फायदा उठाना चाहते हैं।"

उन्होंने कहा, “लगातार टी-20 और वनडे मैच खेलना बेहद मुश्किल है। इससे शारीरिक परेशानी होती है, लेकिन हमने कड़ी मेहनत की है और खिलाड़ी पूरी तरह फिट हैं। हालांकि, किसी भी टीम के लिए लगातार टी-20 मैच खेलना ठीक नहीं है। यह लोगों की सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है।”

ये भी पढ़ें

क्रिकेट जगत में शोक की लहर, जिसके इशारे पर भारत ने जीता वर्ल्ड कप, उस दिग्गज अंपायर ने ली अंतिम सांस
क्रिकेट
Dickie Bird

मुख्य कोच ने कहा, "टी20 क्रिकेट तेजी से आंकड़ों पर आधारित होता जा रहा है। यह अत्यधिक जोखिम लेने के बजाय स्पष्टता और निरंतरता पर केंद्रित है। मैं जब से यहां हूं, हमने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि हम इसी तरह खेलना चाहते हैं। हमने इस तरह खेलने के लिए सही खिलाड़ियों को चुना है और अब तक, इससे हमें फायदा हुआ है। यह अच्छा चल रहा है।"

मुस्तफिजुर रहमान की तारीफ करते हुए फिल सिमंस ने कहा कि उनकी टीम सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतने के इरादे से यहां नहीं आई है। हम टूर्नामेंट जीतने के लिए यहां आए हैं। भारत और बांग्लादेश दोनों ही बुधवार को एशिया कप सुपर-4 का अपना दूसरा मैच खेलेंगे।

बांग्लादेश ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को हराया था, जबकि भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। ऐसे में दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला बेहद अहम है। जीतने वाली टीम का फाइनल में पहुंचना लगभग तय हो जाएगा। टी20 में भारत का पलड़ा बांग्लादेश पर बहुत भारी है। अब तक खेले गए 17 मैचों में 16 बार भारतीय टीम जीती है। बांग्लादेश को सिर्फ एक मैच में सफलता मिली है।

ये भी पढ़ें

वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा झटका, चोट के चलते 33 वर्षीय खिलाड़ी को टूर्नामेंट से होना पड़ा बाहर
क्रिकेट
Grace Harris

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

23 Sept 2025 06:42 pm

Published on:

23 Sept 2025 06:41 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / श्रीलंका से जीत के बाद यह क्या बोल गए बांग्लादेश के कोच फिल सिमंस, भारतीय टीम को दे डाली खुली चुनौती

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.