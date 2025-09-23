श्रीलंका से जीत के बाद यह क्या बोल गए बांग्लादेश के कोच फिल सिमंस, भारतीय टीम को दे डाली खुली चुनौती

फिल सिमंस ने कहा, "बांग्लादेश टूर्नामेंट की पसंदीदा टीम को परखने के लिए उत्सुक है। हर टीम में भारत को हराने की क्षमता है। भारत ने टूर्नामेंट में अब तक कैसे खेला, ये अहम नहीं है। मैच के साढ़े तीन घंटे अहम होंगे। हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे और भारत की कमियां ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हम मैच जीतते हैं। भारत दुनिया की नंबर एक टी-20 टीम है। इसलिए उनके साथ होने वाले मैच की हाइप होती है। हम उसी हाइप का फायदा उठाना चाहते हैं।"