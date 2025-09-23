वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा झटका, चोट के चलते 33 वर्षीय खिलाड़ी को टूर्नामेंट से होना पड़ा बाहर

Grace Harris: ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्रेस हैरिस आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 (ICC Women’s ODI World Cup 2025) टीम से बाहर हो गई हैं। ग्रेस हैरिस को पिंडली में चोट के बाद टूर्नामेंट से हटना पड़ा है। उनके स्थान पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने हीदर ग्राहम को टीम में शामिल किया। ग्रेस हैरिस ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से सभी फॉर्मेट में प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए पहली बार वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह बनाई थी, लेकिन इस बार भी उनका सपना पूरा नहीं हो सका।
ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत के खिलाफ तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज खेली। हैरिस को शुरुआती दो मुकाबलों में मौका नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें तीसरे मैच की प्लेइंग इलेवन में चुना गया। दूसरी पारी में फील्डिंग के दौरान ग्रेस हैरिस की पिंडली में खिंचाव आ गया। हैरिस मार्च 2024 के बाद पहली बार वनडे मैच में उतरी थीं।
ग्रेस हैरिस ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 12 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 12 विकेट अपने नाम किए। वहीं, 54 टी-20 मुकाबलों में उन्होंने 577 रन बनाने के अलावा 9 विकेट भी हासिल किए।
ऑस्ट्रेलियाई टीम इस वैश्विक टूर्नामेंट से पहले अपने एकमात्र अभ्यास मैच में इंग्लैंड से भिड़ेगी, जबकि हैरिस स्वास्थ्य लाभ के लिए स्वदेश लौटेंगी। यूपी वॉरियर्स की यह ऑलराउंडर 9 नवंबर से शुरू होने वाले 2025-26 सीजन के लिए महिला बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हीट की टीम का हिस्सा हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम इस समय बेंगलुरु में है।
महिला वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत 30 सितंबर से होने जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई टीम 1 अक्टूबर से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच न्यूजीलैंड से होगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम 12 अक्टूबर को भारत से भिड़ेगी।
एलिसा हीली (कप्तान), ताहलिया मैकग्राथ (उपकप्तान), डार्सी ब्राउन, एशले गार्डनर, किम गर्थ, हीथर ग्राहम, अलाना किंग, फोएबे लिचफील्ड, सोफी मोलिनक्स, बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शट्ट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहैम।