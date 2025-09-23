वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा झटका, चोट के चलते 33 वर्षीय खिलाड़ी को टूर्नामेंट से होना पड़ा बाहर

Grace Harris: ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्रेस हैरिस आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 (ICC Women’s ODI World Cup 2025) टीम से बाहर हो गई हैं। ग्रेस हैरिस को पिंडली में चोट के बाद टूर्नामेंट से हटना पड़ा है। उनके स्थान पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने हीदर ग्राहम को टीम में शामिल किया। ग्रेस हैरिस ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से सभी फॉर्मेट में प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए पहली बार वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह बनाई थी, लेकिन इस बार भी उनका सपना पूरा नहीं हो सका।