वह तेजी से मैच छीन लेते हैं… इंग्लिश खिलाड़ी को याद आई रोहित शर्मा की वो तूफानी पारी

भारतीय टीम को अपनी कप्तानी में टी20 विश्व कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब दिलाने वाले रोहित शर्मा इन दिनों क्रिकेट से दूर हैं। लेकिन, विपक्षी गेंदबाजों में उनका खौफ कम नहीं हुआ। इंग्लैंड के स्पिनर आदिल रशीद ने कहा है कि रोहित एक ऐसे बल्लेबाज हैं, जो बड़ी तेजी से मैच आपसे दूर ले जाते हैं। स्काई स्पोर्ट्स पर बात करते हुए आदिल रशीद ने कहा कि रोहित शर्मा मैच जिताने वाले स्कोर करते हैं। वह एक ऐसे बल्लेबाज हैं, जो बड़े आराम से और तेजी से मैच अपनी टीम की तरफ मोड़ देते हैं। उनकी बल्लेबाजी देखते हुए ऐसा लगता है जैसे उन्हें रन बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है।