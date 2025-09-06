दक्षिण अफ्रीका के टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान, लंबे समय के बाद सैम करन की वापसी, यह दिग्गज हुआ बाहर

इंग्लैंड ने सलामी बल्लेबाज बेन डकेट को आराम दे दिया है। डकेट लंबे समय से निराशाजनक फॉर्म से गुजर रहे हैं। हाल के दिनों में तीनों ही फॉर्मेट खेल रहे डकेट ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के पहले मैच में 5 और दूसरे मैच में 33 गेंद पर 14 रन बनाए थे। डकेट की खराब फॉर्म का आलम यह है कि 'द हंड्रेड' की 10 पारियों में महज एक बार 20 से उपर का स्कोर कर सके। इंग्लैंड ने मैथ्यू पॉट्स को भी आयरलैंड टी20 सीरीज से भी बाहर कर दिया है।