Ashes Controversy: क्या इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने मैच में ब्रेक के दौरान पी थी अधिक शराब, जांच के बाद लिया जाएगा एक्शन

England team drank in Noosa: इंग्लैंड की टीम गाबा में दूसरे टेस्ट में आठ विकेट से हारने के बाद क्वींसलैंड तट पर बसे अमीर रिसॉर्ट शहर नूसा गई थी, जहां टीम चार रात रुकी थी और प्‍लेयर्स ने बहुत अधिक शराब पी थी। ये सीरीज के बीच का ब्रेक था, न कि छुट्टी। इस ट्रिप के प्लानर ब्रेंडन मैकुलम ने कहा कि ये ट्रिप बहुत अच्छी थी और इससे खिलाड़ी तीसरे टेस्ट में फ्रेश होकर खेल पाएंगे। टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब की इस ट्रिप पर नूसा नहीं गए थे। उन्होंने कहा कि उनके खिलाड़ी बहुत अच्छे से पेश आए, लेकिन एडिलेड में 82 रन से हार के बाद आई रिपोर्ट्स में इस ट्रिप की तुलना बैचलर पार्टी से की गई है। की ने कहा कि वहां जो हुआ उसकी जांच करेंगे। इसके बाद एक्‍शन लिया जाएगा।