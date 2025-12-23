Ashes Controversy: क्या इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने मैच में ब्रेक के दौरान पी थी अधिक शराब, जांच के बाद लिया जाएगा एक्शन

इंग्लैंड क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/ICC)
England team drank in Noosa: इंग्लैंड की टीम गाबा में दूसरे टेस्ट में आठ विकेट से हारने के बाद क्वींसलैंड तट पर बसे अमीर रिसॉर्ट शहर नूसा गई थी, जहां टीम चार रात रुकी थी और प्लेयर्स ने बहुत अधिक शराब पी थी। ये सीरीज के बीच का ब्रेक था, न कि छुट्टी। इस ट्रिप के प्लानर ब्रेंडन मैकुलम ने कहा कि ये ट्रिप बहुत अच्छी थी और इससे खिलाड़ी तीसरे टेस्ट में फ्रेश होकर खेल पाएंगे। टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब की इस ट्रिप पर नूसा नहीं गए थे। उन्होंने कहा कि उनके खिलाड़ी बहुत अच्छे से पेश आए, लेकिन एडिलेड में 82 रन से हार के बाद आई रिपोर्ट्स में इस ट्रिप की तुलना बैचलर पार्टी से की गई है। की ने कहा कि वहां जो हुआ उसकी जांच करेंगे। इसके बाद एक्शन लिया जाएगा।
रॉब ने कहा कि अगर ऐसी बातें सामने आती हैं कि हमारे खिलाड़ी बाहर गए और उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी तो हम निश्चित रूप से इसकी जांच करेंगे। एक इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के लिए बहुत ज़्यादा शराब पीना ऐसी बात नहीं है, जिसकी मैं किसी भी स्टेज पर उम्मीद करूंगा। वहां क्या हुआ इसकी जांच न करना गलत होगा। लेकिन, अब तक मैंने जो कुछ भी सुना है, उसके हिसाब से उनका बर्ताव बहुत अच्छा था।
मैंने पिछले एक-दो दिनों में जो कुछ लिखा गया है, वह पढ़ा है और अगर बात वहां तक जाती है कि वे बहुत ज्यादा शराब पी रहे हैं और यह बैचलर पार्टी है। इस तरह की सारी बातें हुईं तो यह बिल्कुल गलत है। मैं शराब नहीं पीता। मुझे लगता है कि शराब पीने का कल्चर किसी भी तरह से किसी की मदद नहीं करता। मुझे खिलाड़ियों के डिनर पर एक गिलास वाइन पीने से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ भी करना सच में बेवकूफी है।
उन्होंने आगे कहा कि मुझे नूसा ट्रिप से कोई दिक्कत नहीं है, अगर यह सिर्फ़ आराम करने और अपना फोन दूर रखने, काम से छुट्टी लेने, बीच पर जाने के लिए थी। मैंने अब तक जो कुछ भी सुना है, वह यह है कि वे बैठे, लंच किया, डिनर किया, देर रात तक बाहर नहीं गए, कभी-कभार ड्रिंक ली। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात इससे आगे बढ़ती है तो जहां तक मेरा सवाल है यह एक समस्या है। वहां बहुत से लोग होंगे जो इससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन हम इसका पता लगाएंगे।
रॉब ने यह भी बताया कि जैकब बेथेल और हैरी ब्रूक को सीरीज से पहले टीम मैनेजमेंट ने चेतावनी दी थी, जब उन्हें न्यूज़ीलैंड में इंग्लैंड के तीसरे वनडे से एक रात पहले एक बार में शराब पीते हुए फिल्माया गया था। उन्होंने कहा कि यह घटना ऑस्ट्रेलिया में टीम पर होने वाली जांच के लिए एक वेक-अप कॉल थी, जिससे उन्होंने इनकार किया कि इंग्लैंड ने इसे कम करके आंका था।
