ICC मेंस T-20 वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका का दौरा करेगा इंग्लैंड, शेड्यूल का हुआ ऐलान

England to tour Sri Lanka: ICC मेंस T-20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका में फरवरी और मार्च 2026 में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट की तैयारियों के लिहाज से इंग्लैंड की टीम अगले साल जनवरी में श्रीलंका का दौरा करेगी, जहां वह मेजबान टीम से तीन वनडे और तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेलेगी। हैरी ब्रूक की अगुवाई में इंग्लैंड की टी 22 से 27 जनवरी तक तीन वनडे मैच और 30 जनवरी से 3 फरवरी तक तीन टी-20 मैचों की सीरीज खेलेगी। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने श्रीलंका क्रिकेट (SLC) उचित समय पर मैचों के लिए स्थानों की पुष्टि करेगा।