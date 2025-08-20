ICC मेंस T-20 वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका का दौरा करेगा इंग्लैंड, शेड्यूल का हुआ ऐलान

England to tour Sri Lanka: ICC मेंस T-20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका में फरवरी और मार्च 2026 में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट की तैयारियों के लिहाज से इंग्लैंड की टीम अगले साल जनवरी में श्रीलंका का दौरा करेगी, जहां वह मेजबान टीम से तीन वनडे और तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेलेगी। हैरी ब्रूक की अगुवाई में इंग्लैंड की टी 22 से 27 जनवरी तक तीन वनडे मैच और 30 जनवरी से 3 फरवरी तक तीन टी-20 मैचों की सीरीज खेलेगी। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने श्रीलंका क्रिकेट (SLC) उचित समय पर मैचों के लिए स्थानों की पुष्टि करेगा।
श्रीलंका दौरा 2010 और 2022 में आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप जीतने वाले इंग्लैंड को तीसरी बार चैंपियन बनने में उपमहाद्वीप की परिस्थितियों में खेलने का बहुमूल्य अनुभव प्रदान करेगी।
सात वर्षों से अधिक समय के बाद इंग्लैंड की टीम व्हाइट बॉल सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा करेगी। इंग्लैंड ने 2018 में आखिरी बार श्रीलंका दौरा किया था और उस वक्त उसने मेजबान के खिलाफ 2-1 वनडे सीरीज और एक मात्र टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच पर कब्जा जमाया था।
वैसे टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच आखिरी बार भिड़ंत 2022 वर्ल्ड कप के दौरान हुई थी, जहां इंग्लैंड ने ग्रुप स्टेज में श्रीलंका को 4 विकेट से हराया था और मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खिताबी जीत दर्ज की थी। श्रीलंका को अगला पुरुष टी20 इंटरनेशनल मैच जिम्बाब्वे में तीन मैचों की सीरीज है, जबकि इंग्लैंड 10 सितंबर से कार्डिफ़ में शुरू होने वाले इतने ही मैचों के लिए दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी करेगा।
1st ODI: इंग्लैंड vs श्रीलंका, 22 जनवरी 2026
2nd ODI: इंग्लैंड vs श्रीलंका, 24 जनवरी 2026
3rd ODI: इंग्लैंड vs श्रीलंका, 27 जनवरी 2026
1st T20I: इंग्लैंड vs श्रीलंका, 30 जनवरी 2026
2nd T20I: इंग्लैंड vs श्रीलंका, 1 फरवरी 2026
3rd T20I: इंग्लैंड vs श्रीलंका, 3 फरवरी 2026