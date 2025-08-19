PKL 2025: गुजरात जायंट्स ने ईरानी ऑलराउंडर को बनाया टीम का कप्तान, नई जर्सी का भी किया अनावरण

PKL 12: प्रो कबड्डी लीग का 12वां सीजन 29 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सभी टीमें अपनी-अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में गुजरात जायंट्स ने मंगलवार को अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहम्मदरेज़ा शादलौई चियानेह (Mohammadreza Shadloui) को आगामी सीजन के लिए टीम का कप्तान बनाए जाने का ऐलान किया। इस मौके पर आगामी सीजन के लिए अपनी नई जर्सी का अनावरण भी किया।