PKL 2025: गुजरात जायंट्स ने ईरानी ऑलराउंडर को बनाया टीम का कप्तान, नई जर्सी का भी किया अनावरण

PKL 12: प्रो कबड्डी लीग का 12वां सीजन 29 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सभी टीमें अपनी-अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में गुजरात जायंट्स ने मंगलवार को अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहम्मदरेज़ा शादलौई चियानेह (Mohammadreza Shadloui) को आगामी सीजन के लिए टीम का कप्तान बनाए जाने का ऐलान किया। इस मौके पर आगामी सीजन के लिए अपनी नई जर्सी का अनावरण भी किया।
गुजरात जायंट्स ने ईरानी ऑलराउंडर मोहम्मदरेज़ा शादलौई चियानेह को 2.23 करोड़ में साइन किया था, जोकि PKL 12 नीलामी की सबसे ऊंची बोली है। लीग में गुजरात जायंट्स विजाग में 30 अगस्त को राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में यू मुंबा के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा।
गुजरात जायंट्स की तरफ से कप्तान बनाए जाने पर मोहम्मदरेज़ा शादलौई चियानेह ने कहा, "मुझे PKL 12 में गुजरात जाइंट्स की कप्तानी करने का अवसर मिलने पर गर्व है। हमारी टीम के अधिकांश खिलाड़ी 20 से 30 साल के बीच की उम्र के हैं। हम एक युवा, ऊर्जावान और गतिशील टीम हैं। हम आगामी सीजन को लेकर उत्साहित हैं और हम अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे।"
वहीं गुजरात जायंट्स टीम के अनुभवी कोच जयवीर शर्मा ने कहा, "मैं एक खिलाड़ी के रूप में उतना ही उत्साहित और नर्वस महसूस करता हूं, क्योंकि यह मेरा पहला पीकेएल सीजन होगा। बेंगलुरु में हमारे प्री-सीजन कैंप ने हमें अच्छी तरह से तैयार किया है।"
आपको बता दें कि ईरानी कबड्डी खिलाड़ी मोहम्मदरेज़ा शादलौई चियानेह को प्रो-कबड्डी लीग के सीजन 12 के लिए गुजरात जायंट्स ने 2.23 करोड़ रुपए की भारी भरकम कीमत पर खरीदकर सभी को चौंका दिया था। यह प्रो कबड्डी इतिहास की चौथी सबसे बड़ी बोली है। वह लगातार तीसरे सीजन 2 करोड़ रुपए से अधिक की बोली पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं।