Asia Cup 2025: एशिया कप की टीम में नहीं मिली इस तूफानी बल्लेबाज को जगह, हैरान हुए पूर्व क्रिकेटर

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय टीम की कमान एक बार फिर सूर्य कुमार यादव के हाथों में होगी जबकि शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है। संजू सैमसन विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम में अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं, जबकि दूसरे विकेटकीपर के रूप में जितेश शर्मा को जगह दी गई है। इसके अलावा अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह को भी टीम में जगह मिली है। वहीं, बतौर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल जगह बनाने में कामयाब रहे हैं।