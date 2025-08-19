Asia Cup 2025: एशिया कप की टीम में नहीं मिली इस तूफानी बल्लेबाज को जगह, हैरान हुए पूर्व क्रिकेटर

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय टीम की कमान एक बार फिर सूर्य कुमार यादव के हाथों में होगी जबकि शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है। संजू सैमसन विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम में अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं, जबकि दूसरे विकेटकीपर के रूप में जितेश शर्मा को जगह दी गई है। इसके अलावा अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह को भी टीम में जगह मिली है। वहीं, बतौर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल जगह बनाने में कामयाब रहे हैं।
यूएई में 9 सितंबर से एशिया कप 2025 शुरू हो रहा है, जोकि टी-20 फॉर्मेंट में खेला जाएगा। वहां की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। इस लिहाज से भारतीय टीम में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को भी जगह दी गई है जबकि बतौर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच सबसे हैरानी वाली बात ओपनिंग बैट्समैन यशस्वी जायसवाल का चयन एशिया कप 2025 के लिए नहीं होना है।
यशस्वी जायसवाल को टीम में नहीं चुने संबंधी सवाल जब मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर से पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अभिषेक के प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें एशिया कप से बाहर रखना मुश्किल है। उनकी गेंदबाजी भी उपयोगी है। इनमें से एक खिलाड़ी तो बाहर रहने वाला ही था।
एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने कहा, "…कभी-कभी आपको आश्चर्य होता है कि यशस्वी जयसवाल जैसा खिलाड़ी टीम में नहीं है… मुझे नहीं पता कि उन्हें को क्यों हटाया गया है? लेकिन गिल एक अच्छी पसंद हैं, क्योंकि वह अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले समय में यह संभव है कि गिल तीनों प्रारूपों में खेलें… जो खिलाड़ी टीम को मैच जिताते हैंm उन्हें बाहर नहीं किया जाना चाहिए। … हमारे पास इतनी अच्छी टीम है कि हम एशिया में जीत हासिल कर सकते हैं।"
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह।