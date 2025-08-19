वनडे वर्ल्डकप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान, देखें किन खिलाड़ियों की चमकी किस्मत

India squad for ICC Women’s ODI World Cup 2025: आगामी आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए मंगलवार को 15 सदस्यी भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) को टीम का कप्तान जबकि स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) को उप-कप्तान बनाया गया है। टीम में शेफाली वर्मा जगह बनाने में विफल रही रही हैं, जबकि रेणुका सिंह ठाकुर वापसी करने में सफल रही हैं।