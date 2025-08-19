वनडे वर्ल्डकप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान, देखें किन खिलाड़ियों की चमकी किस्मत

India squad for ICC Women’s ODI World Cup 2025: आगामी आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए मंगलवार को 15 सदस्यी भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) को टीम का कप्तान जबकि स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) को उप-कप्तान बनाया गया है। टीम में शेफाली वर्मा जगह बनाने में विफल रही रही हैं, जबकि रेणुका सिंह ठाकुर वापसी करने में सफल रही हैं।
आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 (ICC Women’s ODI World Cup 2025) का आयोजन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 30 सितंबर से 2 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने अभियान का आगाज 30 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ करेगी।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टीम संयोजन पर बल दिया और उन्होंने कहा, "हमारे पास पावरप्ले में रेनुका और क्रांति हैं, स्लॉग ओवरों में गेंदबाजी करने के लिए श्री चरणी, दीप्ति और राधा हैं और बीच के ओवरों में स्नेह राणा हैं। हम ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहते थे, हम निरंतरता चाहते थे।"
वहीं, मुख्य चयनकर्ता नीतू डेविड ने रेणुका को शामिल किए जाने पर बात की और कहा, "रेणुका हमारे लिए एक अनमोल खिलाड़ी रही हैं। उन्हें कुछ दिक्कतें थीं और वह खेल से बाहर हो गई थीं, लेकिन उपलब्ध हैं। वह हमारी मुख्य खिलाड़ी हैं। यह एक मुख्य कार्यक्रम है, बढ़िया है कि वह टीम का हिस्सा हैं।"
हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर) और स्नेह राणा।
स्टैंडबाय: तेजल हसबनीस, प्रेमा रावत, प्रिया मिश्रा, उमा छेत्री, मिन्नू मणि, और सयाली सतघरे