IND vs SA U19 3rd Youth ODI: वैभव सूर्यवंशी आज फिर उड़ाएंगे गर्दा, साउथ अफ्रीका का सूपड़ा साफ करने उतरेगा भारत, जानें मैच से जुड़ी सभी डिटेल्स

14 वर्षीय भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्स@/cricketcomau)
IND vs SA U19 3rd Youth ODI: भारत अंडर 19 और साउथ अफ्रीका अंडर 19 टीम के बीच खेली जा रही तीन यूथ वनडे मैचों की सीरीज अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इस सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज 7 जनवरी को बेनोनी के विलोमूर पार्क में खेला जाएगा। सीरीज के पहले दो मुकाबले जीतकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने वाली युवा टीम इंडिया आज साउथ अफ्रीका के घर में उसका सूपड़ा साफ करने के इरादे से उतरेगी। ऐसे में एक बार फिर सबकी नजरें विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी, जिन्होंने पिछले मुकाबले तूफानी अर्धशतक जड़ते हुए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया था। इस मैच से पहले आप यहां इससे जुड़ी सभी डिटेल्स पढ़ सकते हैं।
भारत अंडर 19 और साउथ अफ्रीका अंडर 19 के बीच खेला जाने वाला तीसरा यूथ वनडे आज 7 जनवरी को भारतीय समयानुसार, दोपहर एक बजे से खेला जाएगा। ये मुकाबला किसी टीवी चैनल या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम नहीं होगा। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग आप क्रिकेट साउथ अफ्रीका के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं।
भारत और साउथ अफ्रीका के पहले दोनों यूथ वनडे में बारिश ने खलल डाली थी और मैच का नतीजा डकवर्थ लुईस नियम के तहत भारत के पक्ष में आया था। खुशी खबर ये है कि तीसरे वनडे के दौरान बेनोनी में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। बारिश के चांस न के बराबर हैं। जैसा कि पहले दो मैचों में देखा गया है कि विलोमूर पार्क की पिच पर बल्लेबाजों को मदद मिली है। गेंद अच्छी तरह बाउंस होकर बल्ले पर आ रही। ऐसे में एक बार फिर बड़े स्कोर की उम्मीद है।
आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया, आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, मोहम्मद एनान, खिलान पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह, युवराज गोहिल, उधव मोहन, राहुल कुमार और हेनिल पटेल।
जोरिच वान शल्कविक, अदनान लागाडियन, मुहम्मद बुलबुलिया (कप्तान), जेसन राउल्स, अरमान मनैक, डैनियल बोसमैन, लेथाबो फाहलमोहलाका (विकेटकीपर), माइकल क्रुइस्कैम्प, जे जे बैसन, एनाथी कित्शिनी, बयांदा मजोला, कॉर्न बोथा, बैंडिले मबाथा, पॉल जेम्स और एनटांडो सोनी।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग