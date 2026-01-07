IND vs SA U19 3rd Youth ODI: वैभव सूर्यवंशी आज फिर उड़ाएंगे गर्दा, साउथ अफ्रीका का सूपड़ा साफ करने उतरेगा भारत, जानें मैच से जुड़ी सभी डिटेल्स

IND vs SA U19 3rd Youth ODI: भारत अंडर 19 और साउथ अफ्रीका अंडर 19 टीम के बीच खेली जा रही तीन यूथ वनडे मैचों की सीरीज अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इस सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज 7 जनवरी को बेनोनी के विलोमूर पार्क में खेला जाएगा। सीरीज के पहले दो मुकाबले जीतकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने वाली युवा टीम इंडिया आज साउथ अफ्रीका के घर में उसका सूपड़ा साफ करने के इरादे से उतरेगी। ऐसे में एक बार फिर सबकी नजरें विस्‍फोटक बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी, जिन्‍होंने पिछले मुकाबले तूफानी अर्धशतक जड़ते हुए प्‍लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया था। इस मैच से पहले आप यहां इससे जुड़ी सभी डिटेल्‍स पढ़ सकते हैं।