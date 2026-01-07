7 जनवरी 2026,

बुधवार

क्रिकेट

T20 World Cup 2026 New Zealand Squad: न्यूजीलैंड की टीम घोषित, ये दो तेज गेंदबाज बीच टूर्नामेंट छोड़ सकते हैं टीम!

आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी स्क्वॉड की घोषणा कर दी है। टीम की कमान मिचेल सैंटनर संभालेंगे। वहीं दो तेज गेंदबाज मैट हेनरी और लोकी फर्ग्यूसन को बीच टूर्नामेंट में शॉर्ट टर्म पेटरनिटी लीव दिया जा सकता है। इसी के साथ ही नेपाल की टीम ने भी अपनी स्क्वॉड अनाउंस कर दी है।

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 07, 2026

New Zealand T20 World Cup Squad

टी20 वर्ल्ड कप के लिए न्यूजीलैंड की स्क्वॉड घोषित (फोटो- X@/BLACKCAPS)

New Zealand Squad for T20 World Cup 2026: न्यूजीलैंड और नेपाल क्रिकेट ने आगामी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। कीवी टीम की कमान अनुभवी ऑलराउंडर मिचेल सैंटनर के हाथों में है। वहीं न्यूजीलैंड की स्क्वॉड में तेज गेंदबाज जैकब डफी की भी एंट्री हुई है। लेकिन टीम के दो तेज गेंदबाज मैट हेनरी और लोकी फर्ग्यूसन को बीच टूर्नामेंट में शॉर्ट टर्म पेटरनिटी लीव दिया जा सकता है। तेज गेंदबाज काइल जेमीसन ट्रैवलिंग रिजर्व के रूप में टीम के साथ रहेंगे।

सैंटनर करेंगे कप्तानी, डफी की हुई एंट्री

न्यूजीलैंड की टीम मिचेल सैंटनर की कप्तानी में खेलने उतरेगी। सैंटनर अभी चोट से उबरे हैं। इसी के साथ ही तेज गेंदबाज जैकब डफी को स्क्वॉड में शामिल किया गया है, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। वह रिचर्ड हैडली के 40 साल पूराने रिकॉर्ड को तोड़कर, साल 2025 में एक कैलेंडर वर्ष में न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। इसी के साथ तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में मैट हेनरी, लोकी फर्ग्यूसन और एडम मिल्ने शामिल हैैं। काइल जेमीसन ट्रैवलिंग रिजर्व के रूप में टीम के साथ रहेंगे। भारत और श्रीलंका की स्पिन फ्रेंडली पिचों के लिए स्पिन डिपार्टमेंट में सैंटनर के साथ ईश सोढ़ी रहेंगे। इनके अलावा ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल, रचिन रवींद्र और ग्लेन फिलिप्स भी स्पिन प्रदान कर सकते हैं।

बल्लेबाजी में मजबूत क्रम

न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की बात करें तो फिन एलन, डेवोन कॉनवे, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, टीम साइफर्ट और ग्लेन फिलिप्स जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। इनके अलावा ऑलराउंड विकल्प के रूप में माइकल ब्रेसवेल, जेम्स नीशम और रचिन रवींद्र टीम का हिस्सा हैं। लेकिन टी20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाने वाले बल्लेबाज टिम रॉबिन्सन को जगह नहीं मिल पाई।

चोट से उबरते खिलाड़ी और बाहर हुए नाम

इस स्क्वॉड में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो हाल के महीनों में चोट से जूझते रहे हैं। कप्तान सैंटनर सहित कुछ खिलाड़ी फिटनेस रिहैबिलिटेशन से गुजर चुके हैं और टूर्नामेंट से पहले पूरी तरह फिट रहने की उम्मीद है। ऐसे खिलाड़ियों में फिन एलन, मार्क चैपमैन, लोकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी शामिल हैं। वहीं, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज टिम रॉबिन्सन का चयन नहीं हो सका है, जबकि घरेलू और हालिया सीरीज में उनके आंकड़े चर्चा में रहे। हालांकि वह भारत के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज में टीम का हिस्सा हैं। इनके अलावा बेवन जैकब्स और जैक फॉक्स भी दो ऐसे खिलाड़ी हैं, जो भारत के खिलाफ तो टी20 सीरीज में रहेंगे लेकिन उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वॉड में जगह नहीं मिल पाई है।

न्यूजीलैंड स्क्वॉड

मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रैसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डैरिल मिचेल, एडम मिल्ने, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सीफर्ट, ईश सोढ़ी | ट्रेवलिंग रिजर्व: काइल जैमीसन

नेपाल ने भी की स्क्वॉड की घोषणा

नेपाल ने भी आगामी वर्ल्ड कप के लिए अपनी स्क्वॉड की घोषणा कर दी है, टीम की कमान रोहित पॉडेल के हाथों में होगी।
नेपाल स्क्वॉड: रोहित पॉडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह एरी, संदीप लामिछाने, कुशल भु्रतेल, आसिफ शेख, संदीप जोरा, आरिफ शेख, बसीर अहमद, सोमपाल कामी, करन केसी, नंदन यादव, गुलशन झा, ललित राजबंशी, शेर मल्ला, लोकेश बाम।

