T20 World Cup 2026 New Zealand Squad: न्यूजीलैंड की टीम घोषित, ये दो तेज गेंदबाज बीच टूर्नामेंट छोड़ सकते हैं टीम!

न्यूजीलैंड की टीम मिचेल सैंटनर की कप्तानी में खेलने उतरेगी। सैंटनर अभी चोट से उबरे हैं। इसी के साथ ही तेज गेंदबाज जैकब डफी को स्क्वॉड में शामिल किया गया है, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। वह रिचर्ड हैडली के 40 साल पूराने रिकॉर्ड को तोड़कर, साल 2025 में एक कैलेंडर वर्ष में न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। इसी के साथ तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में मैट हेनरी, लोकी फर्ग्यूसन और एडम मिल्ने शामिल हैैं। काइल जेमीसन ट्रैवलिंग रिजर्व के रूप में टीम के साथ रहेंगे। भारत और श्रीलंका की स्पिन फ्रेंडली पिचों के लिए स्पिन डिपार्टमेंट में सैंटनर के साथ ईश सोढ़ी रहेंगे। इनके अलावा ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल, रचिन रवींद्र और ग्लेन फिलिप्स भी स्पिन प्रदान कर सकते हैं।