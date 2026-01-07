7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IPL से निकाले जाने के बाद कैसा है मुस्तफिजुर रहमान का हाल, पूर्व बांग्लादेशी कप्तान ने किया बड़ा खुलासा

Mustafizur Rahman row: पूर्व बांग्लादेश कप्तान मोहम्मद अशरफुल ने कहा है कि आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद मुस्तफिजुर रहमान का प्रदर्शन बीपीएल के पहले दो मैचों काफी खराब रहा था। लेकिन, अब वह रंगपुर राइडर्स के लिए खेलने पर ध्‍यान केंद्रित कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 07, 2026

Mustafizur Rahman row

बांग्‍लादेशी खिलाड़ी मुस्‍तफिजुर रहमान। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/cricbuzz)

Mustafizur Rahman row: मुस्तफिजुर रहमान का इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स से रिलीज होने के बाद क्‍या हाल है? उन पर क्‍या बीत रही है? बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बांग्‍लादेश के बल्‍लेबाजी कोच मोहम्मद अशरफुल ने इस पर अहम खुलासे किए हैं। ज्ञात हो कि बांग्लादेश के तेज गेंदबाज को मुस्तफिजुर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्देश के बाद केकेआर ने रिलीज कर दिया था। ये फैसला दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच लिया गया था।

'मैदान के बाहर की बातों के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं'

बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) में मुस्‍तफिजुर रंगपुर राइडर्स के लिए खेल रहे हैं। उनके सहायक कोच की भूमिका निभा रहे अशरफुल ने खुलासा किया कि मुस्तफिजुर ने ध्यान भटकने का कोई संकेत नहीं दिखाया है और वह अपने मौजूदा काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। वह पूरी तरह से शांत है। मैदान के बाहर की बातों के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। चाहे वह बीसीबी हो, भारत हो, बीपीएल हो या आईसीसी हो।

अशरफुल ने रंगपुर राइडर्स और चट्टोग्राम रॉयल्स के मैच के बाद कहा कि रहमान का ध्यान पूरी तरह से रंगपुर के लिए प्रदर्शन करने पर है। इसके बाद जो भी काम आगे आएगा, वह उस पर ध्यान केंद्रित करेगा। वह एक अलग स्तर का व्यक्ति है।

'दो मैचों में मुस्तफिजुर का प्रदर्शन औसत से कम था'

अब तक बीपीएल में मुस्तफिजुर के प्रदर्शन का आकलन करते हुए अशरफुल ने धीमी शुरुआत को स्वीकार किया। उन्‍होंने बताया कि पहले दो मैचों में मुस्तफिजुर का प्रदर्शन थोड़ा औसत से कम था, लेकिन खासकर जिस तरह से हमने ढाका के खिलाफ पिछला मैच जीता, वह एक शानदार जीत थी। उसमें मुस्तफिजुर ने जिस तरह से आखिरी दो ओवर फेंके... मुझे लगता है कि वह इस फॉर्मेट के लिए वर्ल्ड चैंपियन हैं।

IPL से बाहर होने के बाद मुस्तफिजुर की 8 साल बाद पीएसएल में वापसी

आईपीएल 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से निकाले जाने के बाद मुस्तफिजुर रहमान को पाकिस्‍तान क्रिकेट लीग (PSL) में वापसी होने जा रही है। पीएसएल ड्राफ्ट 21 जनवरी को होने वाला है, जिसमें मुस्तफिजुर आठ साल बाद पाकिस्तान के फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट में वापसी करेंगे। बांग्लादेश के इस सीमर ने पहले लाहौर कलंदर्स का प्रतिनिधित्व किया था, और लीग के आईपीएल से टकराने के कारण उन्‍हें ये टूर्नामेंट छोड़ना पड़ा था। पीएसल के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर मुस्तफिजुर के ड्राफ्ट सूची में शामिल करने की पुष्टि की गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

07 Jan 2026 09:00 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL से निकाले जाने के बाद कैसा है मुस्तफिजुर रहमान का हाल, पूर्व बांग्लादेशी कप्तान ने किया बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

रहमान को IPL से निकालने के बाद ICC ने बांग्लादेश को दिया तगड़ा झटका, T20 वर्ल्ड कप मैचों के वेन्यू पर बड़ा अपडेट

No change in venues for Bangladesh T20 World Cup
क्रिकेट

VHT: केरल के इस बल्लेबाज ने रन चेज में जड़े सबसे ज्यादा छक्के, तूफानी पारी के दौरान रचा इतिहास

Vishnu Vinod
क्रिकेट

VHT: शतक से चूके देवदत्त पडिक्कल लेकिन रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाले बने पहले खिलाड़ी

Devdutt Padikkal
क्रिकेट

VHT: शुभमन गिल का निराशाजनक आगाज, न्यूजीलैंड सीरीज से पहले भारतीय कप्तान फ्लॉप

Shubman Gill
क्रिकेट

AUS vs ENG: एशेज में फिर चमके स्टीव स्मिथ, इस मामले में डॉन ब्रेडमैन को पीछे छोड़ रचा इतिहास

Steve Smith
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.