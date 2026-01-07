IPL से निकाले जाने के बाद कैसा है मुस्तफिजुर रहमान का हाल, पूर्व बांग्लादेशी कप्तान ने किया बड़ा खुलासा

आईपीएल 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से निकाले जाने के बाद मुस्तफिजुर रहमान को पाकिस्‍तान क्रिकेट लीग (PSL) में वापसी होने जा रही है। पीएसएल ड्राफ्ट 21 जनवरी को होने वाला है, जिसमें मुस्तफिजुर आठ साल बाद पाकिस्तान के फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट में वापसी करेंगे। बांग्लादेश के इस सीमर ने पहले लाहौर कलंदर्स का प्रतिनिधित्व किया था, और लीग के आईपीएल से टकराने के कारण उन्‍हें ये टूर्नामेंट छोड़ना पड़ा था। पीएसल के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर मुस्तफिजुर के ड्राफ्ट सूची में शामिल करने की पुष्टि की गई है।