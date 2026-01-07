IPL से निकाले जाने के बाद कैसा है मुस्तफिजुर रहमान का हाल, पूर्व बांग्लादेशी कप्तान ने किया बड़ा खुलासा

बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान। (फोटो सोर्स: एक्स@/cricbuzz)
Mustafizur Rahman row: मुस्तफिजुर रहमान का इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स से रिलीज होने के बाद क्या हाल है? उन पर क्या बीत रही है? बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बांग्लादेश के बल्लेबाजी कोच मोहम्मद अशरफुल ने इस पर अहम खुलासे किए हैं। ज्ञात हो कि बांग्लादेश के तेज गेंदबाज को मुस्तफिजुर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्देश के बाद केकेआर ने रिलीज कर दिया था। ये फैसला दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच लिया गया था।
बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) में मुस्तफिजुर रंगपुर राइडर्स के लिए खेल रहे हैं। उनके सहायक कोच की भूमिका निभा रहे अशरफुल ने खुलासा किया कि मुस्तफिजुर ने ध्यान भटकने का कोई संकेत नहीं दिखाया है और वह अपने मौजूदा काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। वह पूरी तरह से शांत है। मैदान के बाहर की बातों के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। चाहे वह बीसीबी हो, भारत हो, बीपीएल हो या आईसीसी हो।
अशरफुल ने रंगपुर राइडर्स और चट्टोग्राम रॉयल्स के मैच के बाद कहा कि रहमान का ध्यान पूरी तरह से रंगपुर के लिए प्रदर्शन करने पर है। इसके बाद जो भी काम आगे आएगा, वह उस पर ध्यान केंद्रित करेगा। वह एक अलग स्तर का व्यक्ति है।
अब तक बीपीएल में मुस्तफिजुर के प्रदर्शन का आकलन करते हुए अशरफुल ने धीमी शुरुआत को स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि पहले दो मैचों में मुस्तफिजुर का प्रदर्शन थोड़ा औसत से कम था, लेकिन खासकर जिस तरह से हमने ढाका के खिलाफ पिछला मैच जीता, वह एक शानदार जीत थी। उसमें मुस्तफिजुर ने जिस तरह से आखिरी दो ओवर फेंके... मुझे लगता है कि वह इस फॉर्मेट के लिए वर्ल्ड चैंपियन हैं।
आईपीएल 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से निकाले जाने के बाद मुस्तफिजुर रहमान को पाकिस्तान क्रिकेट लीग (PSL) में वापसी होने जा रही है। पीएसएल ड्राफ्ट 21 जनवरी को होने वाला है, जिसमें मुस्तफिजुर आठ साल बाद पाकिस्तान के फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट में वापसी करेंगे। बांग्लादेश के इस सीमर ने पहले लाहौर कलंदर्स का प्रतिनिधित्व किया था, और लीग के आईपीएल से टकराने के कारण उन्हें ये टूर्नामेंट छोड़ना पड़ा था। पीएसल के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर मुस्तफिजुर के ड्राफ्ट सूची में शामिल करने की पुष्टि की गई है।
