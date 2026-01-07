7 जनवरी 2026,

बुधवार

क्रिकेट

ICC Men’s T20 World Cup 2026 Squads: अब तक भारत-न्यूजीलैंड समेत इन देशों ने किया टीमों का ऐलान, यहां पढ़ें सभी के स्क्वॉड

ICC Men's T20 World Cup 2026 All Squads: 7 फरवरी से शुरू होने वाले आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के लिए सभी टीमों को 8 जनवरी तक अपने-अपने स्‍क्‍वॉड घोषित करने हैं। अब तक कौन-कौनसी टीमों ने अपने स्‍क्‍वॉड घोषित किए हैं, आप यहां पढ़ सकते हैं।

भारत

image

lokesh verma

Jan 07, 2026

ICC Men's T20 World Cup 2026 All Squads

ICC Men's T20 World Cup 2026 Trophy (Photo- IANS)

ICC Men's T20 World Cup 2026 All Squads: भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले जाने वाले आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 का आगाज होने में अब सिर्फ एक महीने का समय बचा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पिछले महीने ही इस मेगा इवेंट का शेड्यूल घोषित किया था। आईसीसी के नियमानुसार सभी टीमों को 8 जनवरी तक अपने-अपने 15 खिलाड़ियों के स्क्वॉड घोषित करने हैं। हालांकि 31 जनवरी तक स्क्वॉड में परिवर्तन किया जा सकता है। अब तक मेजबान भारत और न्‍यूजीलैंड के साथ 12 टीमों के स्‍क्‍वॉड सामने आ चुके हैं। जबकि पाकिस्‍तान समेत 8 टीमों के पास अभी भी एक दिन का समय है। आप यहां घोषित सभी टीमों के स्‍क्‍वॉड पढ़ सकते हैं।

ICC Men's T20 World Cup 2026 Squads

ग्रुप A

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह।

यूएसए: अभी घोषित नहीं

नामीबिया: गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), ज़ेन ग्रीन, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, रूबेन ट्रम्पेलमैन, जे जे स्मिट, जान फ्राइलिनक, लॉरेन स्टीनकैंप, मालन क्रूगर, निकोल लोफ्टी-ईटन, जैक ब्रासेल, बेन शिकोंगो, जेसी बाल्ट, डायलन लीचर, डब्ल्यूपी मायबर्ग और मैक्स हेंगो।

नीदरलैंड: अभी घोषित नहीं

पाकिस्तान: अभी घोषित नहीं

ग्रुप बी

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, पैट कमिंस, टिम डेविड, कैमरून ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मैट कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा

श्रीलंका (प्रारंभिक टीम): दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कामिल मिशारा, कुसल परेरा, धनंजय डी सिल्वा, निरोशन डिकवेला, जेनिथ लियानाज, चैरिथ असलांका, कामिंडु मेंडिस, पवन रथनायके, सहान अराचिगे, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललागे, मिलन रथनायके, नुवान तुषारा, ईशान मलिंगा, दुष्मंथा चमीरा, प्रमोद मदुशन, मथीशा पथिराना, दिलशान मदुशंका, महेश थीक्षाना, दुशान हेमंथा, विजयकांत व्यासकांत, ट्रैवीन मैथ्यू।

जिम्बाब्वे: सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रीम क्रेमर, ब्रैड इवांस, क्लाइव मदांडे, टिनोटेंडा मापोसा, तादिवानाशे मारुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, ब्रेंडन टेलर।

आयरलैंड: अभी घोषित नहीं

ओमान: जतिंदर सिंह (कप्तान), विनायक शुक्ला, मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, हम्माद मिर्जा, वसीम अली, करण सोनावले, शाह फैसल, नदीम खान, सुफयान महमूद, जय ओडेदरा, शफीक जान, आशीष ओडेदरा, जितेन रामानंदी, हसनैन अली शाह।

ग्रुप सी

इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम कुरेन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टोंग, ल्यूक वुड

वेस्टइंडीज: अभी घोषित नहीं

बांग्लादेश: लिट्टन कुमेर दास (कप्तान), तन्जीद हसन, मोहम्मद परवेज हुसैन इमोन, मोहम्मद सैफ हसन, मोहम्मद तौहीद हृदोय, मोहम्मद शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, शक महेदी हसन, मोहम्मद रिशद हुसैन, नसुम अहमद, मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान, मोहम्मद तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, मोहम्मद शैफ उद्दीन, मोहम्मद शोरफुल इस्लाम।

इटली: अभी घोषित नहीं

नेपाल: रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी, संदीप लामिछाने, कुशल भुर्टेल, आसिफ शेख, संदीप जोरा, आरिफ शेख, बसीर अहमद, सोमपाल कामी, करण केसी, नंदन यादव, गुलशन झा, ललित राजबंशी, शेर मल्ला, लोकेश बम

ग्रुप डी

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्कराम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टोनी डी ज़ोरज़ी, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे, कैगिसो रबाडा, जेसन स्मिथ।

न्यूजीलैंड: मिशेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डेरिल मिशेल, एडम मिल्ने, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सीफर्ट, ईश सोढ़ी।
ट्रैवलिंग रिजर्व: काइल जैमीसन।

अफगानिस्तान: राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, अब्दुल्ला अहमदजई, सेदिकुल्लाह अटल, फजलहक फारूकी, रहमानुल्लाह गुरबाज, नवीन उल हक, मोहम्मद इशाक, शाहिदुल्लाह कमाल, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नैब, अजमतुल्लाह उमरजई, मुजीब उर रहमान, दरविश रसूली, इब्राहिम जादरान। रिजर्व: एएम ग़ज़नफ़र, इजाज अहमदजई और जिया उर रहमान शरीफी

कनाडा: अभी घोषित नहीं

संयुक्त अरब अमीरात: अभी घोषित नहीं

