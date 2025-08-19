Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान, जानें किसे मिला मौका और किसका टूटा सपना

Team India Squad for Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम की कमान सूर्यकुमार यादव संभालेंगे तो शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 19, 2025

Harbhajan Singh Picks India Squad for Asia Cup 2025
Team India (Image: IANS)

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम की कमान सूर्यकुमार यादव संभालेंगे तो शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है। एशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है। टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है। एशिया के इस सबसे बड़े क्रिकेट इवेंट में भारतीय टीम 10 सितंबर से अपने अभियान का आगाज करेगी। टीम इंडिया 14 सितंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगी।

टी20 वर्ल्डकप 2024 की टीम से तुलना की जाए तो इस टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा की जगह की भरपाई हुई है तो युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज को भी बाहर कर दिया गया है। शुभमन गिल पहले टी20 वर्ल्डकप 2024 की टीम में रिजर्व खिलाड़ियों की सूची में शामिल थे लेकिन अब उन्हें मुख्य टीम में जगह दी गई है।

ये भी पढ़ें

PCB ने बाबर-रिजवान को एक और झटका देते हुए घटाया कद, 12 नए चेहरों की एंट्री, देखें पूरी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट
क्रिकेट
PCB Central Contracts 2025-26

ये खिलाड़ी थे टी20 वर्ल्डकप 2024 का हिस्सा

रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा टी20 ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है तो ऋषंभ पंत चोटिल हैं। यशस्वी जायसवाल और मोहम्मद सिराज को टीम से बाहर किया गया है।

एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया

सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Cricket News

Updated on:

19 Aug 2025 03:28 pm

Published on:

19 Aug 2025 03:00 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान, जानें किसे मिला मौका और किसका टूटा सपना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.