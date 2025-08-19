एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान, जानें किसे मिला मौका और किसका टूटा सपना

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम की कमान सूर्यकुमार यादव संभालेंगे तो शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है। एशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है। टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है। एशिया के इस सबसे बड़े क्रिकेट इवेंट में भारतीय टीम 10 सितंबर से अपने अभियान का आगाज करेगी। टीम इंडिया 14 सितंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगी।
टी20 वर्ल्डकप 2024 की टीम से तुलना की जाए तो इस टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा की जगह की भरपाई हुई है तो युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज को भी बाहर कर दिया गया है। शुभमन गिल पहले टी20 वर्ल्डकप 2024 की टीम में रिजर्व खिलाड़ियों की सूची में शामिल थे लेकिन अब उन्हें मुख्य टीम में जगह दी गई है।
रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा टी20 ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है तो ऋषंभ पंत चोटिल हैं। यशस्वी जायसवाल और मोहम्मद सिराज को टीम से बाहर किया गया है।
सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह।