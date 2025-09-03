ODI डेब्यू में ही बल्लेबाजों ने मार-मारकर इस इंग्लिश पेसर का किया बुरा हाल, नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड

Most Runs in ODI Debut: इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच हेडिंग्ले में तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच खेला गया। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को महज 131 रन पर ढेर करते हुए 20.5 ओवर में तीन विकेट के नुकसान लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। इंग्लैंड के लिए तेज गेंदबाज सोनी बेकर ने डेब्यू किया। मैच में इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों बेकर की इतनी धुनाई की कि उनके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। इस तरह बेकर के लिए वनडे करियर की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही और वह इस मैच को कभी याद नहीं करना चाहेंगे।
सोनी बेकर ने 7 ओवर गेंदबाजी की और बिना कोई विकेट लिए 76 रन लुटाए। इंग्लैंड के लिए वनडे फॉर्मेट में डेब्यू करते हुए सबसे महंगा स्पैल फेंकने का अनचाहा रिकॉर्ड बेकर के नाम दर्ज हो गया है। उन्होंने 10.85 की इकॉनमी से रन लुटाए। बेकर से पहले ये शर्मनाक रिकॉर्ड लियाम डॉसन के नाम था। डॉसन ने 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ 8.75 की इकॉनमी से 70 रन लुटाए थे।
वहीं, जॉर्ज स्क्रिमशॉ ने 2023 में आयरलैंड के खिलाफ 7.61 की इकॉनमी से 66 रन दिए थे। डेविड लॉरेंस ने 1991 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 6.09 की इकॉनमी से 67 रन दिए थे। डॉसन इंग्लैंड के लिए 6 वनडे खेल पाए, जिसमें उन्होंने 5 विकेट लिए। डेविड लॉरेंस 1 ही वनडे खेल पाए, जिसमें उन्होंने 4 विकेट लिए थे। जॉर्ज स्क्रिमशॉ अब तक 1 वनडे खेल पाए हैं, जिसमें 3 विकेट उन्होंने लिए।
इंग्लैंड के लिए वनडे में डेब्यू करते हुए रन लुटाने वाले बेकर के पहले के तीन गेंदबाजों का करियर कुछ मैचों में ही थम गया। वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं चाहेंगे और आगे मौका मिलने पर दमदार प्रदर्शन करते हुए टीम में अपनी जगह पक्की करना चाहेंगे। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि उन्हें आगे मौके मिलते हैं या फिर नहीं।
गेंदबाजी के बाद बेकर को डेब्यू मैच में बल्लेबाजी का भी मौका मिला, लेकिन वह पहली ही गेंद पर बोल्ड हो गए। इस तरह से डेब्यू मैच उनके लिए भूलने लायक रहा। मैच की बात करें तो इंग्लैंड महज 131 रन पर सिमट गई थी। दक्षिण अफ्रीका 20.5 ओवर में तीन विकेट पर 137 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीत गई।