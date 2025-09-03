ODI डेब्यू में ही बल्लेबाजों ने मार-मारकर इस इंग्लिश पेसर का किया बुरा हाल, नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड

Most Runs in ODI Debut: इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच हेडिंग्ले में तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच खेला गया। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका इंग्‍लैंड को महज 131 रन पर ढेर करते हुए 20.5 ओवर में तीन विकेट के नुकसान लक्ष्‍य को आसानी से हासिल कर लिया। इंग्लैंड के लिए तेज गेंदबाज सोनी बेकर ने डेब्यू किया। मैच में इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों बेकर की इतनी धुनाई की कि उनके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। इस तरह बेकर के लिए वनडे करियर की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही और वह इस मैच को कभी याद नहीं करना चाहेंगे।