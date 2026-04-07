CSK के लिए विलेन बना ये 10 करोड़ी खिलाड़ी, पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान का बड़ा खुलासा

Irfan Pathan exposes CSK biggest problem: आईपीएल 2026 में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पांच बार की चैंपियन सीएसके अपने शुरुआती तीनों मैच हारकर पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर है। टीम का ये हाल देख पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने नूर अहमद को सीएसके की सबसे बड़ी समस्‍या करार दिया है। उन्होंने 10 करोड़ी नूर की फॉर्म पर चिंता जताई है। इसके साथ ही पठान ने मैट हेनरी को लेकर भी अपनी निराशा जाहिर की है।