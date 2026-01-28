Jacob Martin arrested: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बड़ौदा रणजी टीम के पूर्व कप्तान जैकब मार्टिन के शराब के नशे में धुत एसयूवी चलाने और तीन कारों को टक्‍कर मारने का मामला सामने आया है। अकोटा पुलिस ने मार्टिन को नशे की हालत में मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने और नशे में गाड़ी चलाने का केस दर्ज किया है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है, जब उनके खिलाफ शराब से जुड़े अपराध में केस दर्ज किया गया है। इससे पहले दो बार और ऐसा हुआ है।