कैच को लेकर थर्ड अंपायर पर भड़के फखर जमान और शाहीन अफरीदी, वीडियो देख आप ही बताएं Out है या Not Out

थर्ड अंपायर के फैसले पर हैरानी जताती पाकिस्तान की टीम। (फोटो सोर्स: वीडियो स्क्रीन शॉट)
Fakhar Zaman and Shaheen Afridi angry at third umpire: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच टी20 ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला शनिवार को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में मेजबान पाकिस्तान ने छह विकेट से जीत दर्ज करते हुए खिताब पर कब्जा जमा लिया है। लेकिन, मैच से ज्यादा सबसे ज्यादा चर्चा दासुन शनाका के कैच को लेकर है। फखर जमान ने शनाका का कैच पकड़ा तो अंपायर ने शक होने पर थर्ड अंपायर से डिसीजन मांगा। थर्ड अंपायर के नाट आउट देने पर फखर जमान और शाहीन अफरीदी काफी गुस्से में नजर आए। हालांकि इसका पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अगली ही गेंद पर शाहीन ने शनाका के स्टंप उड़ा दिए।
कैच की घटना की बात करें तो यह 19वें ओवर की पहली गेंद पर हुई। शाहीन ने स्टंप पर धीमी गेंद फेंकी और शनाका ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा ले गई। फखर वापस भागे, और शॉर्ट थर्ड मैन पर कैच पकड़ने के लिए एकदम सही टाइम पर जंप किया। कैच साफ लग रहा था, लेकिन थर्ड अंपायर ने यह देखना शुरू कर दिया कि गेंद घास से टकराई है या नहीं।
सबको हैरानी हुई जब थर्ड अंपायर राशिद रियाज को लगा कि जब फखर ने कैच पूरा किया तो गेंद टर्फ से टकराई थी। उन्होंने नॉट आउट का फैसला सुनाया और इससे पूरी पाकिस्तानी टीम हैरान रह गई। फखर अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए मैदान पर मौजूद अंपायरों, अहसान रजा और आसिफ याकूब की तरफ भी दौड़े। लेकिन, थर्ड अंपायर के फैसले को नहीं बदल सके।
हालांकि, अगली ही गेंद पर शाहीन की हंसी छूट गई, जब उन्होंने श्रीलंका के कप्तान के स्टंप हिला दिए और नतीजतन, शनाका को सात गेंदों पर 2 रन बनाने के बाद वापस पवेलियन लौटना पड़ा। उनके आउट होने के बाद शाहीन काफी जोश में थे और फखर भी उनके साथ इस ज़ोरदार जश्न में शामिल हुए। दोनों ने थर्ड अंपायर की तरफ देखकर अपील करके उनका मजाक भी उड़ाया। शाहीन ने भी हाथ ऊपर उठाए, ऐसा लगा जैसे पूछ रहे हों कि क्या आउट का फैसला दिखाने के लिए यह काफी है।
मैच की बात करें तो श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.1 ओवर में सिर्फ 114 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगा सकी। श्रीलंका के लिए कामिल मिशारा ने सर्वाधिक 59 रन की पारी खेली। उनके अलावा अन्य कोई बल्लेबाजी 20 के आंकड़े को नहीं छू सका। पाकिस्तान के लिए शाहीन और मोहम्मद नवाज ने तीन-तीन विकेटे लिए। इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम ने 18.4 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को आसानी से हासिल करते हुए जीत दर्ज की।
