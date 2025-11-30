कैच को लेकर थर्ड अंपायर पर भड़के फखर जमान और शाहीन अफरीदी, वीडियो देख आप ही बताएं Out है या Not Out

Fakhar Zaman and Shaheen Afridi angry at third umpire: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच टी20 ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला शनिवार को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में मेजबान पाकिस्‍तान ने छह विकेट से जीत दर्ज करते हुए खिताब पर कब्‍जा जमा लिया है। लेकिन, मैच से ज्‍यादा सबसे ज्‍यादा चर्चा दासुन शनाका के कैच को लेकर है। फखर जमान ने शनाका का कैच पकड़ा तो अंपायर ने शक होने पर थर्ड अंपायर से डिसीजन मांगा। थर्ड अंपायर के नाट आउट देने पर फखर जमान और शाहीन अफरीदी काफी गुस्‍से में नजर आए। हालांकि इसका पाकिस्‍तान को ज्‍यादा नुकसान नहीं हुआ, क्‍योंकि अगली ही गेंद पर शाहीन ने शनाका के स्‍टंप उड़ा दिए।