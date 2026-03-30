फखर जमान ने बॉल टेम्परिंग से किया इनकार, PCB ने लगाया लेवल 3 का आरोप, अब मैच रेफरी सुनाएंगे फैसला

Fakhar Zaman denies ball tampering: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने सोमवार को पुष्टि की कि लाहौर कलंदर्स के बल्लेबाज फखर जमान पर पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2026) में कराची किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान बॉल टैम्‍परिंग के लिए लेवल 3 का आरोप लगाया गया है। गद्दाफी स्टेडियम में हुआ यह मैच इस विवाद की वजह से चर्चा में रहा। जब अंपायरों ने खेल के आखिरी ओवर से पहले गेंद बदल दी और कराची को पांच पेनल्टी रन भी दिए गए। मैदान पर मौजूद अंपायरों ने लाहौर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी के साथ लंबी चर्चा के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि गेंद की स्थिति बदल गई थी और पेनल्टी लगाना जरूरी था।