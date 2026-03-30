मुंबई इंडियंस ने धमाकेदार जीत के साथ लगाई रिकॉर्ड की झड़ी, बैक-टू-बैक तोड़ डाले इतने सारे रिकॉर्ड

इससे पहले केकेआर ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 220 रन लगाए। टीम की तरफ से कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 40 गेंदों में 67 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं, फिन एलन ने महज 17 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 37 रन बनाए। अंगकृष रघुवंशी ने 175 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 29 गेंदों में 51 रन बनाए। वहीं, अंत के ओवरों में रिंकू सिंह ने 21 गेंदों में नाबाद 33 रन बनाए। मुंबई ने 13 साल बाद आईपीएल सीजन का आगाज जीत के साथ किया है।