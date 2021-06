श्रीलंका दौरे के लिए दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड को टीम इंडिया को कोच बनाया गया है। फैन्स राहुल द्रविड के कोच बनने से काफी खुश और उत्साहित हैं। श्रीलंका दौरे पर रवाना होने से पहले बीसीसीआई ने टीम के कोच द्रविड और कप्तान शिखर धवन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इस तस्वीर पर फैन्स ने कमेंट्स किए। वहीं श्रीलंका दौरे पर जाने से पहले द्रविड और शिखर धवन ने मीडिया से बात की और इस दौरे को लेकर अपनी राय भी साझा की। वहीं बीसीसीआई द्वारा शेयर की गई इन दोनों की तस्वीर को काफी पसंद किया जा रहा है।

फैंस ने किए ऐसे कमेंट्स

बीसीसीआई ने द्रविड और धवन की तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा,'श्रीलंका दौरे के लिए कप्तान और कोच को नमस्ते कहें। हम उत्साहित हैं, क्या आप हैं? इसके बाद राहुल द्रविड सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। फैंस ने बीसीसीआई की इस पोस्ट पर अपने रिएक्शन भी दिए। कई फैन्स का कहना है कि वे इस पल का बेसर्बी से इंतजार कर रहे थे। वहीं एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि अब समय आ गया है कि द्रविड़ को भारतीय टीम का असली कोच बना देना चाहिए।

Instead of the perpetually unaccountable @imVkohli @RaviShastriOfc who have lost us yet another ICC trophy; we need to have this pair as coach and captain for the main England tour! @ajinkyarahane88 for test captain and @ImRo45 as white ball captain🙏 @SGanguly99 @JayShah pic.twitter.com/Rp0vu5IZrU