‘मुझे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं’, बुमराह को लेकर फिन एलन ने ऐसा क्यों कहा

ऐसे में जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामने होंगी, तो किसी एक को दावेदार कहना गलत होगा। दोनों टीमों ने इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है और जिस तरह का सेमीफाइनल में प्रदर्शन रहा है, उसे देखते हुए किसी एक को फेवरेट नहीं कहा जा सकता है। न्यूजीलैंड ने जहां सेमीफाइनल में टूर्नामेंट में अजेय रही साउथ अफ्रीका को मात दी थी और उस मुकाबले में फिन एलन ने तूफानी शतक जड़ा था। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में भारत के लिए संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह ने कमाल का प्रदर्शन किया था।