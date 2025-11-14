साउथ अफ्रीका ने भारतीय सरजमीं पर रचा इतिहास, 17 साल बाद हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

India vs South Africa 1st Test Records: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्‍स में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टॉस जीतकर प्रोटियाज टीम पहले बल्‍लेबाजी कर रही है और उसने पहले दिन लंच तक 27 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 105 रन बना लिए हैं। इस मैच में साउथ अफ्रीकी टीम ने भारत की सरजमीं पर एक खास उपलब्धि हासिल की है, जिसके लिए वह पिछले 17 साल से तरस रही थी।