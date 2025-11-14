साउथ अफ्रीका ने भारतीय सरजमीं पर रचा इतिहास, 17 साल बाद हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

साउथ अफ्रीकी ओपनर एडेन मार्करम और रयान रिकेल्टन। (फोटो सोर्स: ईएसपीएनक्रिकइंफो)
India vs South Africa 1st Test Records: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टॉस जीतकर प्रोटियाज टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और उसने पहले दिन लंच तक 27 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 105 रन बना लिए हैं। इस मैच में साउथ अफ्रीकी टीम ने भारत की सरजमीं पर एक खास उपलब्धि हासिल की है, जिसके लिए वह पिछले 17 साल से तरस रही थी।
साउथ अफ्रीका के लिए पहले विकेट के लिए एडेन मार्करम और रयान रिकेल्टन के बीच 57 रन की साझेदारी हुई। ऐसा 17 साल के बाद हुआ है, जब साउथ अफ्रीकी ओपनर्स ने भारत की सरजमीं पर 50+ रन की साझेदारी की है। इससे पहले 2008 में कानपुर में ग्रीम स्मिथ और नील मैकेंजी के बीच 61 रन की साझेदारी हुई थी।
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका को अच्छी शुरुआत मिली। एडेन मार्करम और रयान रिकेल्टन ने तेजी से रन बनाते हुए पहले विकेट के लिए 57 रन की पार्टनरशिप की। रयान रिकेल्टन 22 गेंदों पर 23 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की अंदर आती गेंद पर चारों खाने चित्त हो गए। इसके बाद बुमराह ने मार्करम को विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर दूसरा बड़ा झटका दिया। मार्करम ने 48 गेंदों पर पांच चौके और एक छक्के की मदद से 31 रन बनाए।
62 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका के दोनों ओपनर पवेलियन लौट गए। इसके साथ पिच पर अच्छा टर्न देख शुभमन गिल ने कुलदीप यादव को बॉल थमाई। कुलदीप ने 71 के स्कोर पर कप्तान टेम्बा बावुमा को अपना शिकार बनाया। बावुमा 11 गेंदों पर महज 3 रन ही बना पाए। साउथ अफ्रीका ने लंच तक तीन विकेट के नुकसान पर 105 रन बना लिए हैं। वियान मुल्डर 22 और टोनी डी जोर्जी 15 रन बनाकर खेल रहे हैं।
