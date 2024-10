IND vs NZ 2nd Test: यूं ही ढेर नहीं हुए पुणे में भारतीय शेर, इन 5 गलतियों की वजह से टूट गया 68 साल का रिकॉर्ड

रोहित शर्मा की कप्तानी में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम की यह लगातार दूसरी हार है। इसके अलावा भारतीय टीम को घरेलू सरजमीं पर 12 साल बाद सीरीज में शिकस्त झेलनी पड़ी है।

नई दिल्ली•Oct 26, 2024 / 04:03 pm• satyabrat tripathi

India vs New Zealand, 2nd Test at Pune: मिचेल सैंटनर (कुल 13 विकेट) की करिश्माई गेंदबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड ने पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को 113 रन से हराया। न्यूजीलैंड टीम 1955-56 से भारत दौरे पर आ रही है। लेकिन 68 साल में पहली बार न्यूजीलैंड ने भारत में टेस्ट सीरीज जीती है।