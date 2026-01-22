22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

U19 वर्ल्डकप में बड़ा खेल! बिना कोई मैच जीते सुपर 6 में पहुंची जिम्बाब्वे, जानें क्यों हुआ ऐसा

आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्डकप 2026 में जिम्बाब्वे की टीम ने ग्रुप C में 3 मुकाबले खेले और एक भी मैच नहीं जीत पाई। इसके बावजूद उसे सुपर 6 का टिकट मिल गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 22, 2026

पाकिस्तान की अंडर 19 टीम (फोटो- Zimbabwe cricket)

पाकिस्तान की अंडर 19 टीम (फोटो- Zimbabwe cricket)

ICC U19 World Cup 2026: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को हराकर सुपर सिक्स का टिकट पक्का कर लिया है। हालांकि हार के बावजूद जिम्बाब्वे ने भी अगले दौर के लिए क्वालीफाई कर लिया है। गुरुवार को हरारे में खेले गए इस मुकाबले में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 128 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की अंडर-19 टीम ने 27 ओवर में सिर्फ दो विकेट गंवाकर 132 रन बना लिए।

समीर मिनहाज का गरजा बल्ला

एशिया कप में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले समीर मिनहाज का बल्ला इस मुकाबले में भी गरजा। उन्होंने 74 रन की शानदार पारी खेली, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ पाकिस्तान की टीम ने अगले दौर का टिकट हासिल कर लिया है। इस ग्रुप के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को इंग्लैंड से 37 रन से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि इसके बाद उसने स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत दर्ज की। ग्रुप C से इंग्लैंड के साथ-साथ पाकिस्तान और जिम्बाब्वे ने भी अगले दौर के लिए क्वालीफाई कर लिया है। हालांकि जिम्बाब्वे एक भी मैच नहीं जीत पाई।

अब सवाल यह है कि बिना कोई मैच जीते जिम्बाब्वे सुपर सिक्स में कैसे पहुंची। दरअसल इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है। जिम्बाब्वे को ग्रुप C में इंग्लैंड, पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के साथ रखा गया था। फॉर्मेट के अनुसार, हर ग्रुप से तीन टीमें अगले दौर के लिए क्वालीफाई करती हैं।

इंग्लैंड ने ग्रुप C के अपने तीनों मुकाबले जीते, पाकिस्तान ने दो मैचों में जीत हासिल की, जबकि जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड को एक भी मुकाबला जीतने का मौका नहीं मिला। हालांकि नेट रन रेट के मामले में जिम्बाब्वे, स्कॉटलैंड से थोड़ा बेहतर रहा, इसी वजह से उसे फायदा मिला और वह सुपर सिक्स के लिए क्वालीफाई कर गई।

ये भी पढ़ें

बांग्लादेश सरकार का आया फैसला, टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए भारत में नहीं खेलने पर अड़ा
क्रिकेट
बांग्लादेश क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Cricket World Cup 2023

Updated on:

22 Jan 2026 09:09 pm

Published on:

22 Jan 2026 09:08 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / U19 वर्ल्डकप में बड़ा खेल! बिना कोई मैच जीते सुपर 6 में पहुंची जिम्बाब्वे, जानें क्यों हुआ ऐसा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

U19 World Cup 2026: सुपर 6 की 11 टीमें कन्फर्म, आखिरी स्थान के लिए बांग्लादेश और USA के बीच रेस

U19 वर्ल्डकप 2026
क्रिकेट

टी20 टीम से हुए बाहर, वनडे में नहीं बने रन, शुभमन गिल का रणजी ट्रॉफी में भी बुरा हाल

shubman gill flop gets out for 2 ball duck
क्रिकेट

टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए साउथ अफ्रीका की टीम का ऐलान, टूटा इन खिलाड़ियों का सपना

साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम
क्रिकेट

टी20 वर्ल्डकप का बहिस्कार करना बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, मिट जाएगा BCB का अस्तित्व!

ICC ultimatum to BCB
क्रिकेट

बांग्लादेश सरकार का आया फैसला, टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए भारत में नहीं खेलने पर अड़ा

बांग्लादेश क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.