U19 वर्ल्डकप में बड़ा खेल! बिना कोई मैच जीते सुपर 6 में पहुंची जिम्बाब्वे, जानें क्यों हुआ ऐसा

एशिया कप में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले समीर मिनहाज का बल्ला इस मुकाबले में भी गरजा। उन्होंने 74 रन की शानदार पारी खेली, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ पाकिस्तान की टीम ने अगले दौर का टिकट हासिल कर लिया है। इस ग्रुप के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को इंग्लैंड से 37 रन से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि इसके बाद उसने स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत दर्ज की। ग्रुप C से इंग्लैंड के साथ-साथ पाकिस्तान और जिम्बाब्वे ने भी अगले दौर के लिए क्वालीफाई कर लिया है। हालांकि जिम्बाब्वे एक भी मैच नहीं जीत पाई।