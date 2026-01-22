U19 वर्ल्डकप में बड़ा खेल! बिना कोई मैच जीते सुपर 6 में पहुंची जिम्बाब्वे, जानें क्यों हुआ ऐसा

पाकिस्तान की अंडर 19 टीम (फोटो- Zimbabwe cricket)
ICC U19 World Cup 2026: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को हराकर सुपर सिक्स का टिकट पक्का कर लिया है। हालांकि हार के बावजूद जिम्बाब्वे ने भी अगले दौर के लिए क्वालीफाई कर लिया है। गुरुवार को हरारे में खेले गए इस मुकाबले में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 128 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की अंडर-19 टीम ने 27 ओवर में सिर्फ दो विकेट गंवाकर 132 रन बना लिए।
एशिया कप में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले समीर मिनहाज का बल्ला इस मुकाबले में भी गरजा। उन्होंने 74 रन की शानदार पारी खेली, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ पाकिस्तान की टीम ने अगले दौर का टिकट हासिल कर लिया है। इस ग्रुप के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को इंग्लैंड से 37 रन से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि इसके बाद उसने स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत दर्ज की। ग्रुप C से इंग्लैंड के साथ-साथ पाकिस्तान और जिम्बाब्वे ने भी अगले दौर के लिए क्वालीफाई कर लिया है। हालांकि जिम्बाब्वे एक भी मैच नहीं जीत पाई।
अब सवाल यह है कि बिना कोई मैच जीते जिम्बाब्वे सुपर सिक्स में कैसे पहुंची। दरअसल इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है। जिम्बाब्वे को ग्रुप C में इंग्लैंड, पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के साथ रखा गया था। फॉर्मेट के अनुसार, हर ग्रुप से तीन टीमें अगले दौर के लिए क्वालीफाई करती हैं।
इंग्लैंड ने ग्रुप C के अपने तीनों मुकाबले जीते, पाकिस्तान ने दो मैचों में जीत हासिल की, जबकि जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड को एक भी मुकाबला जीतने का मौका नहीं मिला। हालांकि नेट रन रेट के मामले में जिम्बाब्वे, स्कॉटलैंड से थोड़ा बेहतर रहा, इसी वजह से उसे फायदा मिला और वह सुपर सिक्स के लिए क्वालीफाई कर गई।
