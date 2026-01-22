U19 World Cup 2026: सुपर 6 की 11 टीमें कन्फर्म, आखिरी स्थान के लिए बांग्लादेश और USA के बीच रेस

ग्रुप C से इंग्लैंड, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमों ने सुपर सिक्स के लिए क्वालीफाई किया है। जिम्बाब्वे की टीम इस टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है। उसने दो मुकाबले गंवाए, जबकि एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। नेट रन रेट के मामले में जिम्बाब्वे, स्कॉटलैंड से थोड़ा बेहतर रहा, जिसकी वजह से उसे सुपर सिक्स का टिकट मिल गया। ग्रुप D से अफगानिस्तान ने अपने तीनों मुकाबले जीतकर सुपर सिक्स में जगह बनाई। वहीं वेस्टइंडीज ने दो मैच जीतकर और साउथ अफ्रीका ने एक मैच जीतकर अगले दौर के लिए क्वालीफाई किया। तंजानिया ग्रुप D से बाहर होने वाली इकलौती टीम रही।