IND vs WI: शुभमन गिल ने शतक के साथ रच दिया इतिहास, बैक-टू-बैक कई रिकॉर्ड किए चकनाचूर

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने जड़ा शतक। (Photo Credit -BCCI)
भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल शनिवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट शतक जड़ते हुए इतिहास रच दिया है। गिल ने कप्तान के रूप में 12 पारियों में पांचवां टेस्ट शतक जड़ा है। केवल पूर्व क्रिकेटर एलिस्टेयर कुक (9 पारियां) और सुनील गावस्कर (10 पारियां) ही गिल के 12 शतकों से तेज पांच शतक तक पहुंच पाए थे। इतना ही नहीं वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने पहले रोहित शर्मा और फिर ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ा। इसके साथ ही उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं। आइये उनके इन रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं।
2017 में विराट कोहली
2018 में विराट कोहली
2025 में शुभमन गिल
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक जड़ दिया है। गिल ने दूसरे दिन 177 गेंदों पर 10 चौकों और 2 छक्कों की मदद से अपने टेस्ट करियर का 10वां शतक पूरा किया। कप्तान के तौर पर घरेलू जमीन पर गिल का यह पहला शतक रहा।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट टीम इंडिया ने पांच विकेट पर 518 रन बनाते हुए अपनी पहली पारी घोषित कर दी है। भारत की ओर से केएल राहुल ने 38 रन, साई सुदर्शन ने 87 रन, यशस्वी जायसवाल ने 175 रन, नितीश रेड्डी ने 43 रन और ध्रुव जुरेल ने 44 रन का योगदान दिया है।
वहीं, कप्तान शुभमन गिल 196 गेंदों पर 16 चौके और 2 छक्कों की मदद से 129 रन बनाकर नाबाद रहे। विंडीज की ओर से जोमेल वारिकन ने तीन तो एंडरसन फिलिप ने एक विकेट लिया है।
