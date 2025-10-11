IND vs WI: शुभमन गिल ने शतक के साथ रच दिया इतिहास, बैक-टू-बैक कई रिकॉर्ड किए चकनाचूर

भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल शनिवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्‍ट शतक जड़ते हुए इतिहास रच दिया है। गिल ने कप्तान के रूप में 12 पारियों में पांचवां टेस्ट शतक जड़ा है। केवल पूर्व क्रिकेटर एलिस्टेयर कुक (9 पारियां) और सुनील गावस्कर (10 पारियां) ही गिल के 12 शतकों से तेज पांच शतक तक पहुंच पाए थे। इतना ही नहीं वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के लिए सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाज भी बन गए हैं। इस मामले में उन्‍होंने पहले रोहित शर्मा और फिर ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ा। इसके साथ ही उन्‍होंने कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं। आइये उनके इन रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं।