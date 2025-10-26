‘सरफराज को भूल जाइए, चयनकर्ता न चुनने की वजह बता सकते हैं’, पूर्व सेलेक्टर का बड़ा बयान

उन्होंने आगे कहा, "हम सभी जानते हैं कि सरफराज खान ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है। चयनकर्ता उनका चयन न होने की वजह बता सकते हैं।" एमएसके प्रसाद 2016 से 2020 तक बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता रहे थे। सरफराज खान को भारतीय ए टीम में जगह न मिलने के बाद कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए उनके उपनाम का मुद्दा उठाया था और इसके लिए मुख्य कोच गौतम गंभीर को भी दोषी ठहराया था।