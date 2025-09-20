पूर्व कप्तान का बड़ा खुलासा, गौतम गंभीर के रिटायर होते ही टीम में शुरू हुई गंदी पॉलिटिक्स, मेरा करियर ऐसे किया खत्म!

चंद ने बताया कि अपने फर्स्ट-क्लास डेब्यू के सात साल बाद उन्हें दिल्ली टीम से बाहर कर दिया गया। 2019 में वह उत्तराखंड चले गए और 2021 में भारतीय क्रिकेट को अलविदा कहकर अमेरिका चले गए। उन्होंने आगे कहा, "आप इसे राजनीति कह सकते हैं। उन्होंने मुझे टीम से बाहर फेंक दिया। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इंडिया-ए के कप्तान को राज्य टीम से बाहर निकाल दिया गया हो। मैं किसी एक को दोष नहीं दे सकता, लेकिन DDCA के सेलेक्टर्स ही ऐसे फ़ैसले ले रहे थे। मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं दिल्ली के लिए लंबे समय तक खेला और अच्छा प्रदर्शन किया, फिर भी मुझे बलि का बकरा बना दिया गया।"