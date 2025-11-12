Patrika LogoSwitch to English

गंभीर उनके चाचा नहीं… केकेआर के पूर्व बल्लेबाज ने हर्षित राणा को लेकर आलोचकों पर बोला जुबानी हमला

केकेआर के पूर्व बल्लेबाज मनविंदर बिस्ला ने हर्षित राणा (Harshit Rana) और गौतम गंभीर का बचाव किया है। उन्‍होंने आलोचकों को कड़ा जवाब देते हुए कहा कि गंभीर उनके चाचा नहीं हैं। उनका चयन प्रदर्शन के आधार पर किया गया।

lokesh verma

Nov 12, 2025

Harshit Rana

भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा। (फोटो सोर्स: IANS)

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कई अनुभवी प्‍लेयर्स को नजरअंदाज कर हर्षित राणा को मौके दिए गए। भारत के कुछ स्‍टार खिलाड़ी जहां वापसी को बेकररार हैं तो हर्षित ऑल फॉर्मेट के खिलाड़ी बन गए हैं। ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में उनके नाकाम होने पर आलोचक गौतम गंभीर पर जमकर निशाना साधते रहे। सोशल मीडिया पर उन्‍हें खूब ट्रोल किया गया। सिर्फ ऑनलाइन गुमनाम लोगों ने ही नहीं, बल्कि पूर्व मुख्य चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत ने भी आलोचना की। अब इस मामले में कोलकाता नाइट राइडर्स के पूर्व विकेटकीपर बल्‍लेबाज मनविंदर बिस्ला ने गंभीर और हर्षित का बचाव करते हुए श्रीकांत के साथ सभी आलोचकों पर हमला बोला है।

हर्षित राणा का मिला-जुला प्रदर्शन

दरअसल, हर्षित राणा को ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के तीनों मैचों की प्‍लेइंग इलेवने में शामिल किया गया। लेकिन, वह कुछ खास नहीं कर पाए और भारत भी सीरीज 1-2 से हार गया। इसके बाद उन्‍हें शुरुआती दो टी20 मुकाबलों में भी मौका दे दिया गया, जिनमें उनका प्रदर्शन मिला-जुला रहा। जबकि भारत के लिए सबसे ज्‍यादा टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह बेंच पर इंतजार करते रहे, जिन्‍होंने तीसरे मैच में मौका मिलते ही प्‍लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। 

बिस्‍ला ने किया हर्षित राणा के चयन का बचाव

इस सब के बीच केकेआर के पूर्व विकेटकीपर बल्‍लेबाज मनविंदर बिस्ला ने हर्षित राणा और गौतम गंभीर का बचाव किया है। बता दें कि बिस्ला को 2012 के इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फाइनल में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीतने के लिए याद किया जाता है। उन्‍होंने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कहा कि हर्षित का चयन गंभीर से रिश्तेदारी के कारण नहीं, बल्कि पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया गया।

'गंभीर उनके चाचा नहीं हैं'

बिस्ला ने एक पॉडकास्ट पर कहा कि जो लोग हर्षित राणा का विरोध कर रहे हैं, वे केकेआर के फैंस नहीं होंगे। मैं यह सच कह रहा हूं। हर कोई इसे इस तरह से जोड़ता है कि गौतम का केकेआर से जुड़ाव है। इसलिए वह हर्षित का समर्थन कर रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि इनमें कोई मामा-चाचा का रिश्ता तो है नहीं (गंभीर उनके चाचा नहीं हैं)। हर कोई सोचता है कि इसमें केकेआर का एंगल हो सकता है। 

