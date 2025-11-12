गंभीर उनके चाचा नहीं… केकेआर के पूर्व बल्लेबाज ने हर्षित राणा को लेकर आलोचकों पर बोला जुबानी हमला

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कई अनुभवी प्‍लेयर्स को नजरअंदाज कर हर्षित राणा को मौके दिए गए। भारत के कुछ स्‍टार खिलाड़ी जहां वापसी को बेकररार हैं तो हर्षित ऑल फॉर्मेट के खिलाड़ी बन गए हैं। ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में उनके नाकाम होने पर आलोचक गौतम गंभीर पर जमकर निशाना साधते रहे। सोशल मीडिया पर उन्‍हें खूब ट्रोल किया गया। सिर्फ ऑनलाइन गुमनाम लोगों ने ही नहीं, बल्कि पूर्व मुख्य चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत ने भी आलोचना की। अब इस मामले में कोलकाता नाइट राइडर्स के पूर्व विकेटकीपर बल्‍लेबाज मनविंदर बिस्ला ने गंभीर और हर्षित का बचाव करते हुए श्रीकांत के साथ सभी आलोचकों पर हमला बोला है।