आप दोहरा मापदंड नहीं अपना सकते… पाकिस्तान के भारत मैच का बॉयकॉट करने पर ICC के एक्शन से तिलमिलाए पूर्व PCB चेयरमैन

Pakistan boycott: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच का बॉयकॉट करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के खिलाफ एक्‍शन के लिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। माना जा रहा है कि आईसीसी इस बैठक में पीसीबी पर कुछ प्रतिबंध के साथ कड़े फैसले ले सकता है। इस बात से पूर्व आईसीसी और पीसीबी चेयरमैन एहसान मनी तिलमिला उठे हैं। उनका कहना ​​है कि वैश्विक संस्‍था के पास पीसीबी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। वह हमारे खिलाफ इस तरह का दोहरा मापदंड नहीं अपना सकता है।