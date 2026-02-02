‘पाकिस्तान के बॉयकॉट के बाद भारत क्यों गिड़गिड़ा रहा’, दिग्गज नेता बोले- कहां हो रही भारत से गलती

Pakistan boycott of T20 World Cup match: भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाला टी20 वर्ल्ड कप मुकाबला अब नहीं होगा। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया है। यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाना है, जिसमें पाकिस्तान अन्य मुकाबले खेलेगा, लेकिन भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। इसके बाद देश में राजनीतिक बहस छिड़ गई है। विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए इसे कूटनीतिक विफलता बताया है।