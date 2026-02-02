2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘पाकिस्तान के बॉयकॉट के बाद भारत क्यों गिड़गिड़ा रहा’, दिग्गज नेता बोले- कहां हो रही भारत से गलती

T20 World Cup 2026: शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, “यह भारत और BCCI के लिए बड़ा अपमान है। दुनिया की सबसे ताकतवर क्रिकेट बॉडी होते हुए भी भारत को आज बॉयकॉट किया जा रहा है।”

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Feb 02, 2026

T20 World Cup 2026, Pakistan skips India match, India Pakistan T20 World Cup clash,

टी-20 विश्व कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान (Photo-IANS)

Pakistan boycott of T20 World Cup match: भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाला टी20 वर्ल्ड कप मुकाबला अब नहीं होगा। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया है। यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाना है, जिसमें पाकिस्तान अन्य मुकाबले खेलेगा, लेकिन भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। इसके बाद देश में राजनीतिक बहस छिड़ गई है। विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए इसे कूटनीतिक विफलता बताया है।

कांग्रेस ने साधा निशाना

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पाकिस्तान के फैसले को बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट का राजनीतिकरण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि खेल लोगों को जोड़ने का माध्यम होना चाहिए, न कि राजनीति का हथियार। ICC को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और इस बकवास को खत्म कराना चाहिए।

कांग्रेस नेता उदित राज ने इसे भारत की कूटनीतिक विफलता बताया। उन्होंने कहा, “भारत अब गिड़गिड़ा क्यों रहा है? उन्हें शर्म आनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट किसने खेला? भारत ने। पाकिस्तान, जो उत्तर प्रदेश के आकार का भी नहीं है, आज हमारी आंखों में आंखें डालकर कह रहा है कि वह हमारे खिलाफ नहीं खेलेगा। यह हमारी कूटनीतिक विफलता है। 

कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमन सिंह ने कहा, “ICC को पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई देश ऐसा करता है तो उसे बैन किया जाना चाहिए। यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।”

भारत के लिए अपमान- शिवसेना (यूबीटी)

शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, “यह भारत और BCCI के लिए बड़ा अपमान है। दुनिया की सबसे ताकतवर क्रिकेट बॉडी होते हुए भी भारत को आज बॉयकॉट किया जा रहा है।”

बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया

बीजेपी सांसद भोला सिंह ने कहा, “पाकिस्तान हमेशा भारत विरोधी मानसिकता रखता है। वह हार से डर रहा है।” वहीं बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा, “अब पाकिस्तान और उसका क्रिकेट बोर्ड खुद ICC के सामने गिड़गिड़ाएगा।”

पाकिस्तान सरकार ने लिया फैसला

बता दें कि रविवार शाम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) प्रमुख मोहसिन नकवी की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश को 20 टीमों के टूर्नामेंट से बाहर किए जाने के बाद से PCB लगातार टूर्नामेंट से हटने की धमकी दे रहा था और इसे “अन्यायपूर्ण फैसला” बता रहा था।

ये भी पढ़ें

T20 World Cup 2026: अगर पाकिस्तान ने नहीं छोड़ी जिद, तो BCCI को होगा 200 करोड़ का नुकसान
क्रिकेट
IND vs PAK

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

02 Feb 2026 03:50 pm

Published on:

02 Feb 2026 03:49 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘पाकिस्तान के बॉयकॉट के बाद भारत क्यों गिड़गिड़ा रहा’, दिग्गज नेता बोले- कहां हो रही भारत से गलती
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

बांग्लादेश का सपोर्ट तो बहाना है… T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ इस वजह से खेलने से डर रहा पाकिस्तान!

Pakistan boycott India match
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: अगर पाकिस्तान ने नहीं छोड़ी जिद, तो BCCI को होगा 200 करोड़ का नुकसान

IND vs PAK
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप वार्म-अप मैच में आज गर्दा उड़ाएंगे तिलक वर्मा और मयंक यादव! जानें कब-कहां देखें

Ind A vs USA Live Streaming
क्रिकेट

पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में भारत मैच का बॉयकॉट करने के बाद BCCI ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा

BCCI on Pakistan boycott
क्रिकेट

T20 world Cup 2026: पाकिस्तान के भारत से मैच नहीं खेलने पर अंबानी को लगेगा तगड़ा झटका! होगा इतने सौ करोड़ का नुकसान

IND vs PAK
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.