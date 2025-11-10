IND vs SA टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों में तीन अफ्रीकी, पांचवां नाम चौंकाने वाला

अप्रैल 2008 में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में डिविलियर्स ने 217 रनों की नाबाद पारी खेलकर इतिहास रच दिया था। यह पारी न केवल उनकी तकनीकी कुशलता का प्रदर्शन थी, बल्कि दबाव में भी मैच को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता का प्रमाण थी। डिविलियर्स उस समय मात्र 24 वर्ष के थे और यह उनकी करियर की पहली डबल सेंचुरी थी। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में हरभजन सिंह, अनिल कुंबले और जहीर खान जैसे दिग्गज थे, लेकिन 'मिस्टर 360' ने उन्हें बेबस कर दिया। उनकी स्ट्राइक रेट करीब 65 की रही, जो टेस्ट क्रिकेट में उनकी आक्रामक शैली को दर्शाती है।