IND vs SA टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों में तीन अफ्रीकी, पांचवां नाम चौंकाने वाला

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी (Photo - EspnCricInfo)
India vs South Africa Test Series: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। वहीं दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा। यह भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 चक्र की तीसरी और दक्षिण अफ्रीका की दूसरी सीरीज होगी।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट क्रिकेट का सफर 1992 से शुरू हुआ, जब दोनों टीमें पहली बार आमने-सामने आईं। तब से अब तक कुल 44 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिनमें कड़ी टक्कर और यादगार पारियां देखने को मिली हैं। इन मुकाबलों में बल्लेबाजों ने अपनी कला का जबरदस्त प्रदर्शन किया है। आइए जानते हैं उन पांच दिग्गज खिलाड़ियों के बारे में, जिन्होंने इस दौरान सबसे ज्यादा रन अपने नाम किए हैं।
मैच: 25 | पारियां: 47 | औसत: 42.46 | शतक: 7 | अर्धशतक: 5 | सर्वश्रेष्ठ: 169
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर इस सूची में सबसे ऊपर विराजमान हैं। 1992 से 2011 तक फैले अपने शानदार करियर में मास्टर ब्लास्टर ने दक्षिण अफ्रीकी धरती पर और उनके खिलाफ कुल 25 टेस्ट मैच खेले। इनमें उन्होंने 42.46 की औसत से 1,741 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 7 शतक और 5 अर्धशतक निकले, जो उनकी निरंतरता और क्लास का प्रमाण हैं।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने पहले मैच में सचिन ने डरबन में 11 और 0 रन बनाए थे, लेकिन सीरीज के अंतिम मैच में पोर्ट एलिजाबेथ में 111 रनों की शानदार पारी खेली। यह उनका दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला शतक था। दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाजी आक्रमण के सामने यह पारी उनकी तकनीक की मिसाल बन गई। उछाल भरी विकेट पर सचिन ने अपने फुटवर्क और टाइमिंग से गेंदबाजों को स्तब्ध कर दिया।
मैच: 18 | पारियां: 31 | औसत: 69.36 | शतक: 7 | अर्धशतक: 5 | सर्वश्रेष्ठ: 201*
दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट इतिहास में जैक्स कैलिस को विश्व के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में शुमार किया जाता है। उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से विश्व की तमाम टीमों को त्रस्त किया। लेकिन भारत के खिलाफ उनका प्रदर्शन तो आंकड़ों में खुद अपनी महानता का साक्ष्य देता है।
साल 2000 से 2013 के बीच भारत के विरुद्ध 18 टेस्ट मैचों की 31 पारियों में कैलिस ने 69.36 की शानदार औसत से 1,734 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 7 शतक और 5 अर्धशतक ठोके, जिनमें उनकी सर्वोच्च पारी नाबाद 201 रनों की रही। दिसंबर 2010 में सेंचुरियन में खेली गई सीरीज के पहले टेस्ट में कैलिस ने 270 गेंदों पर नाबाद 201 रन की पारी खेली थी। इस यादगार पारी में उन्होंने 15 चौके और 2 छक्के लगाए थे।
मैच: 21 | पारियां: 39 | औसत: 43.65 | शतक: 5 | अर्धशतक: 7 | सर्वश्रेष्ठ: 253*
क्रिकेट की दुनिया में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अपनी बल्लेबाजी से नहीं, बल्कि अपनी शालीनता और तकनीक से दिल जीतते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम अमला ठीक इसी श्रेणी के अनुपम उदाहरण हैं। 2004 से 2018 तक फैले अपने करियर में अमला ने भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में जो प्रदर्शन दिखाया, वह किसी भी मेजबान टीम के लिए सिरदर्द साबित हुआ। इस अवधि में उन्होंने 21 टेस्ट मैचों में 43.65 की मजबूत औसत से कुल 1,528 रन बनाए। इसमें 5 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं, जो उनकी निरंतरता और भारतीय गेंदबाजी के सामने अडिग रहने की क्षमता को रेखांकित करते हैं।
अमला की भारत के खिलाफ सबसे अविस्मरणीय पारी फरवरी 2010 में नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेली गई। यह भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का हिस्सा था। दूसरी पारी में अमला ने नाबाद 253 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, जो न केवल उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी थी, बल्कि टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका की ओर से भारत में बनाया गया सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी बना।
मैच: 16 | पारियां: 28 | औसत: 54.15 | शतक: 3 | अर्धशतक: 5 | सर्वश्रेष्ठ: 254*
भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने विश्व की हर टीम के खिलाफ रनों की बौछार की है। 2013 से 2024 तक के अपने करियर के इस चरण में कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध टेस्ट क्रिकेट में जो प्रदर्शन किया, वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए काल बन गया। उन्होंने 16 टेस्ट मैचों में 54.15 की शानदार औसत से 1,408 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 5 अर्धशतक निकले।
अक्टूबर 2019 में पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया दूसरा टेस्ट कोहली के करियर का एक स्वर्णिम अध्याय साबित हुआ। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरी पारी में कोहली ने नाबाद 254 रनों की विस्फोटक पारी खेली, यह उनकी टेस्ट क्रिकेट में अब तक की सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत पारी थी।
मैच: 20 | पारियां: 36 | औसत: 39.23 | शतक: 3 | अर्धशतक: 6 | सर्वश्रेष्ठ: 217*
दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के दिग्गज एबी ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान भारत के खिलाफ कई यादगार पारियां खेलीं। खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में उनकी बल्लेबाजी भारत के गेंदबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रही। डिविलियर्स ने साल 2006 से 2018 के बीच भारत के खिलाफ 20 टेस्ट मुकाबलों में 39.23 की औसत के साथ 1,334 रन जुटाए। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 6 अर्धशतक निकले।
अप्रैल 2008 में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में डिविलियर्स ने 217 रनों की नाबाद पारी खेलकर इतिहास रच दिया था। यह पारी न केवल उनकी तकनीकी कुशलता का प्रदर्शन थी, बल्कि दबाव में भी मैच को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता का प्रमाण थी। डिविलियर्स उस समय मात्र 24 वर्ष के थे और यह उनकी करियर की पहली डबल सेंचुरी थी। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में हरभजन सिंह, अनिल कुंबले और जहीर खान जैसे दिग्गज थे, लेकिन 'मिस्टर 360' ने उन्हें बेबस कर दिया। उनकी स्ट्राइक रेट करीब 65 की रही, जो टेस्ट क्रिकेट में उनकी आक्रामक शैली को दर्शाती है।
