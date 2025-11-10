Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों में तीन अफ्रीकी, पांचवां नाम चौंकाने वाला

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट क्रिकेट का सफर 1992 से शुरू हुआ, जब दोनों टीमें पहली बार आमने-सामने आईं। तब से अब तक कुल 44 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिनमें कड़ी टक्कर और यादगार पारियां देखने को मिली हैं।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 10, 2025

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी (Photo - EspnCricInfo)

India vs South Africa Test Series: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। वहीं दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा। यह भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 चक्र की तीसरी और दक्षिण अफ्रीका की दूसरी सीरीज होगी।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट क्रिकेट का सफर 1992 से शुरू हुआ, जब दोनों टीमें पहली बार आमने-सामने आईं। तब से अब तक कुल 44 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिनमें कड़ी टक्कर और यादगार पारियां देखने को मिली हैं। इन मुकाबलों में बल्लेबाजों ने अपनी कला का जबरदस्त प्रदर्शन किया है। आइए जानते हैं उन पांच दिग्गज खिलाड़ियों के बारे में, जिन्होंने इस दौरान सबसे ज्यादा रन अपने नाम किए हैं।

सचिन तेंदुलकर (भारत) – 1,741 रन

मैच: 25 | पारियां: 47 | औसत: 42.46 | शतक: 7 | अर्धशतक: 5 | सर्वश्रेष्ठ: 169

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर इस सूची में सबसे ऊपर विराजमान हैं। 1992 से 2011 तक फैले अपने शानदार करियर में मास्टर ब्लास्टर ने दक्षिण अफ्रीकी धरती पर और उनके खिलाफ कुल 25 टेस्ट मैच खेले। इनमें उन्होंने 42.46 की औसत से 1,741 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 7 शतक और 5 अर्धशतक निकले, जो उनकी निरंतरता और क्लास का प्रमाण हैं।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने पहले मैच में सचिन ने डरबन में 11 और 0 रन बनाए थे, लेकिन सीरीज के अंतिम मैच में पोर्ट एलिजाबेथ में 111 रनों की शानदार पारी खेली। यह उनका दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला शतक था। दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाजी आक्रमण के सामने यह पारी उनकी तकनीक की मिसाल बन गई। उछाल भरी विकेट पर सचिन ने अपने फुटवर्क और टाइमिंग से गेंदबाजों को स्तब्ध कर दिया।

जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) – 1,734 रन

मैच: 18 | पारियां: 31 | औसत: 69.36 | शतक: 7 | अर्धशतक: 5 | सर्वश्रेष्ठ: 201*

दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट इतिहास में जैक्स कैलिस को विश्व के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में शुमार किया जाता है। उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से विश्व की तमाम टीमों को त्रस्त किया। लेकिन भारत के खिलाफ उनका प्रदर्शन तो आंकड़ों में खुद अपनी महानता का साक्ष्य देता है।

साल 2000 से 2013 के बीच भारत के विरुद्ध 18 टेस्ट मैचों की 31 पारियों में कैलिस ने 69.36 की शानदार औसत से 1,734 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 7 शतक और 5 अर्धशतक ठोके, जिनमें उनकी सर्वोच्च पारी नाबाद 201 रनों की रही। दिसंबर 2010 में सेंचुरियन में खेली गई सीरीज के पहले टेस्ट में कैलिस ने 270 गेंदों पर नाबाद 201 रन की पारी खेली थी। इस यादगार पारी में उन्होंने 15 चौके और 2 छक्के लगाए थे।

हाशिम अमला (दक्षिण अफ्रीका) – 1,528 रन

मैच: 21 | पारियां: 39 | औसत: 43.65 | शतक: 5 | अर्धशतक: 7 | सर्वश्रेष्ठ: 253*

क्रिकेट की दुनिया में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अपनी बल्लेबाजी से नहीं, बल्कि अपनी शालीनता और तकनीक से दिल जीतते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम अमला ठीक इसी श्रेणी के अनुपम उदाहरण हैं। 2004 से 2018 तक फैले अपने करियर में अमला ने भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में जो प्रदर्शन दिखाया, वह किसी भी मेजबान टीम के लिए सिरदर्द साबित हुआ। इस अवधि में उन्होंने 21 टेस्ट मैचों में 43.65 की मजबूत औसत से कुल 1,528 रन बनाए। इसमें 5 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं, जो उनकी निरंतरता और भारतीय गेंदबाजी के सामने अडिग रहने की क्षमता को रेखांकित करते हैं।

अमला की भारत के खिलाफ सबसे अविस्मरणीय पारी फरवरी 2010 में नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेली गई। यह भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का हिस्सा था। दूसरी पारी में अमला ने नाबाद 253 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, जो न केवल उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी थी, बल्कि टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका की ओर से भारत में बनाया गया सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी बना।

विराट कोहली (भारत) – 1,408 रन

मैच: 16 | पारियां: 28 | औसत: 54.15 | शतक: 3 | अर्धशतक: 5 | सर्वश्रेष्ठ: 254*

भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने विश्व की हर टीम के खिलाफ रनों की बौछार की है। 2013 से 2024 तक के अपने करियर के इस चरण में कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध टेस्ट क्रिकेट में जो प्रदर्शन किया, वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए काल बन गया। उन्होंने 16 टेस्ट मैचों में 54.15 की शानदार औसत से 1,408 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 5 अर्धशतक निकले।

अक्टूबर 2019 में पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया दूसरा टेस्ट कोहली के करियर का एक स्वर्णिम अध्याय साबित हुआ। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरी पारी में कोहली ने नाबाद 254 रनों की विस्फोटक पारी खेली, यह उनकी टेस्ट क्रिकेट में अब तक की सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत पारी थी।

एबी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका) – 1,334 रन

मैच: 20 | पारियां: 36 | औसत: 39.23 | शतक: 3 | अर्धशतक: 6 | सर्वश्रेष्ठ: 217*

दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के दिग्गज एबी ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान भारत के खिलाफ कई यादगार पारियां खेलीं। खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में उनकी बल्लेबाजी भारत के गेंदबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रही। डिविलियर्स ने साल 2006 से 2018 के बीच भारत के खिलाफ 20 टेस्ट मुकाबलों में 39.23 की औसत के साथ 1,334 रन जुटाए। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 6 अर्धशतक निकले।

अप्रैल 2008 में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में डिविलियर्स ने 217 रनों की नाबाद पारी खेलकर इतिहास रच दिया था। यह पारी न केवल उनकी तकनीकी कुशलता का प्रदर्शन थी, बल्कि दबाव में भी मैच को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता का प्रमाण थी। डिविलियर्स उस समय मात्र 24 वर्ष के थे और यह उनकी करियर की पहली डबल सेंचुरी थी। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में हरभजन सिंह, अनिल कुंबले और जहीर खान जैसे दिग्गज थे, लेकिन 'मिस्टर 360' ने उन्हें बेबस कर दिया। उनकी स्ट्राइक रेट करीब 65 की रही, जो टेस्ट क्रिकेट में उनकी आक्रामक शैली को दर्शाती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

10 Nov 2025 05:05 pm

Published on:

10 Nov 2025 04:21 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों में तीन अफ्रीकी, पांचवां नाम चौंकाने वाला

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

रवींद्र जडेजा की इस हरकत से हैरान CSK फैंस, क्या सच में छोड़ रहे हैं टीम? दिये संकेत

क्रिकेट

प्रतिका रावल या शेफाली वर्मा अब कौन करेगा टीम इंडिया के लिए सलामी बल्लेबाजी? वर्ल्ड कप के बाद बढ़ी टीम मैनेजमेंट की चिंता

क्रिकेट

संजू सैमसन CSK से जुड़ते हैं तो कौन होगा राजस्थान का कप्तान? मोहम्मद कैफ ने इस खिलाड़ी के समर्थन में दिया बयान

MS Dhoni and Sanju Samson
क्रिकेट

CSK की भलाई के लिए धोनी इस खिलाड़ी का भी दे देंगे बलिदान, पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने किया बड़ा दावा

Sanju Samson and MS Dhoni (Photo Credit- IPL T20)
क्रिकेट

राजस्थान रॉयल्स की इस डिमांड ने बिगाड़ दिया खेल, दिल्ली कैपिटल्स के साथ होने वाली डील हुई कैंसिल!

IPL 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.