Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज खेलेगा भारत, पढ़ें टाइमिंग, शेड्यूल और कहां देख सकते हैं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

IND vs SA: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब दो मैचों की टेस्ट सीरीज, तीन मैचों की वनडे सीरीज और पांच टी20 सीरीज खेली जाएगी। इसके प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 09, 2025

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी (Photo - BCCI/X)

India Cricket Team Schedule: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 से कब्जा जमाने के बाद अब भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका से घरेलू सीरीज खेले। दोनों देशों के बीच दो टेस्ट, तीन वनडे और पांच टी20 मुक़ाबले खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में वनडे और टी20 सीरीज खेली गईं थी। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम को वनडे सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था।

दक्षिण अफ्रीका से वनडे, टेस्ट और टी20 खेलेगा भारत

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। वहीं दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा। टेस्ट के बाद वनडे सीरीज खेली जाएगी। वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इसके बाद दूसरा मैच 3 दिसंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में और आखिरी वनडे मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम के डॉ वाई एस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

पहला टेस्ट: 14 से 18 नवंबर, कोलकाता
दूसरा टेस्ट: 22 से 26 नवंबर, गुवाहाटी

वनडे सीरीज का शेड्यूल

पहला वनडे: 30 नवंबर, रांची
दूसरा वनडे: 3 दिसंबर, रायपुर
तीसरा वनडे: 6 दिसंबर, विशाखापत्तनम

कब, कहां और कैसे देखें मैच

टी20 सीरीज की शुरुआत दिसम्बर में होगी। अगले साल की शुरुआत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होगी। दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं। इसके अलावा इस सीरीज की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में जियो हॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है।

टी20 सीरीज का शेड्यूल

पहला टी20: 9 दिसंबर, कटक
दूसरा T20: 11 दिसंबर, मुल्लांपुर
तीसरा T20: 14 दिसंबर, धर्मशाला
चौथा T20: 17 दिसंबर, लखनऊ
पांचवां T20: 19 दिसंबर, अहमदाबाद

टेस्ट सीरीज के लिए दोनों तीनों का स्क्वाड

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उपकप्तान/विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और आकाश दीप।

दक्षिण अफ्रीका: टेम्बा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, जुबैर हमजा, साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, काइल वेरेने (विकेटकीपर) और ट्रिस्टन स्टब्स।

ये भी पढ़ें

टीम इंडिया से हार के बावजूद मिचेल मार्श को नहीं है कोई टेंशन, बताया उनके लिए क्या हुआ अच्छा
क्रिकेट
Mitchell Marsh and Suryakumar Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa Test Series 2025

Published on:

09 Nov 2025 07:41 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज खेलेगा भारत, पढ़ें टाइमिंग, शेड्यूल और कहां देख सकते हैं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

वनडे सीरीज में फ्लॉप रहे बाबर आज़म, फिर भी बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पाकिस्तान के पांचवें बल्लेबाज

Babar Azam T20i Records
क्रिकेट

WPL में जुड़ने वाली है छठी टीम, पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर किया खुलासा

Veda Krishnamurthy rection on WPL 6th Team
क्रिकेट

विश्व कप विजेता ऋचा घोष को बंगाल सरकार का तोहफा, पुलिस विभाग में मिला ये बड़ा पद

Richa Ghosh appointed DSP in Bengal Police
क्रिकेट

IND vs SA: ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत अब साउथ अफ्रीका से खेलेगा टेस्ट, वनडे और टी20I सीरीज, जानें पूरा शेड्यूल

India Squad for Asia Cup 2025
क्रिकेट

IPL 2026 Retention: आईपीएल-19 के लिए किन खिलाड़ियों को रिटेन करेंगी फ्रेंचाइजी और किसे करेंगी रिलीज, इस दिन होगा तय

RCB (Photo- RCB X)
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.