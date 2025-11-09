IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज खेलेगा भारत, पढ़ें टाइमिंग, शेड्यूल और कहां देख सकते हैं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी (Photo - BCCI/X)
India Cricket Team Schedule: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 से कब्जा जमाने के बाद अब भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका से घरेलू सीरीज खेले। दोनों देशों के बीच दो टेस्ट, तीन वनडे और पांच टी20 मुक़ाबले खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में वनडे और टी20 सीरीज खेली गईं थी। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम को वनडे सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। वहीं दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा। टेस्ट के बाद वनडे सीरीज खेली जाएगी। वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इसके बाद दूसरा मैच 3 दिसंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में और आखिरी वनडे मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम के डॉ वाई एस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
पहला टेस्ट: 14 से 18 नवंबर, कोलकाता
दूसरा टेस्ट: 22 से 26 नवंबर, गुवाहाटी
पहला वनडे: 30 नवंबर, रांची
दूसरा वनडे: 3 दिसंबर, रायपुर
तीसरा वनडे: 6 दिसंबर, विशाखापत्तनम
टी20 सीरीज की शुरुआत दिसम्बर में होगी। अगले साल की शुरुआत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होगी। दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं। इसके अलावा इस सीरीज की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में जियो हॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है।
पहला टी20: 9 दिसंबर, कटक
दूसरा T20: 11 दिसंबर, मुल्लांपुर
तीसरा T20: 14 दिसंबर, धर्मशाला
चौथा T20: 17 दिसंबर, लखनऊ
पांचवां T20: 19 दिसंबर, अहमदाबाद
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उपकप्तान/विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और आकाश दीप।
दक्षिण अफ्रीका: टेम्बा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, जुबैर हमजा, साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, काइल वेरेने (विकेटकीपर) और ट्रिस्टन स्टब्स।
