IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज खेलेगा भारत, पढ़ें टाइमिंग, शेड्यूल और कहां देख सकते हैं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। वहीं दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा। टेस्ट के बाद वनडे सीरीज खेली जाएगी। वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इसके बाद दूसरा मैच 3 दिसंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में और आखिरी वनडे मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम के डॉ वाई एस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।