टीम इंडिया से हार के बावजूद मिचेल मार्श को नहीं है कोई टेंशन, बताया उनके लिए क्या हुआ अच्छा

India vs Australia T20 2025: शनिवार को ब्रिसबेन में खेला गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया। मैच रद्द होने की वजह से 5 टी20 मैचों की सीरीज टीम इंडिया ने 2-1 से अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया की यह पिछले 4 सालों में लगातार तीसरी सीरीज हार है। हालांकि इसके बावजूद ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में टी20 विश्व कप 2026 में कप्तानी को लेकर बड़ा बयान दिया और सीरीज में टीम ने क्या सीखा और क्या बेहतर किया, उसके बारे में भी बताया।