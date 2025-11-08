Patrika LogoSwitch to English

टीम इंडिया से हार के बावजूद मिचेल मार्श को नहीं है कोई टेंशन, बताया उनके लिए क्या हुआ अच्छा

Mitchell Marsh on IND vs AUS T20 Series: टीम इंडिया से ऑस्ट्रेलिया की टीम टी20 सीरीज 2-1 से हार गई, लेकिन मेजबान टीम के कप्तान मिचेल मार्श को इस हार में भी टीम के लिए पॉजिटिव चीजें दिखाई देती हैं।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 08, 2025

Mitchell Marsh and Suryakumar Yadav

मिचेल मार्श और सूर्यकुमार यादव (फोटो- IANS)

India vs Australia T20 2025: शनिवार को ब्रिसबेन में खेला गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया। मैच रद्द होने की वजह से 5 टी20 मैचों की सीरीज टीम इंडिया ने 2-1 से अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया की यह पिछले 4 सालों में लगातार तीसरी सीरीज हार है। हालांकि इसके बावजूद ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में टी20 विश्व कप 2026 में कप्तानी को लेकर बड़ा बयान दिया और सीरीज में टीम ने क्या सीखा और क्या बेहतर किया, उसके बारे में भी बताया।

कप्तानी पर लगाई मुहर!

मैच के बाद जब मिचेल मार्श से पूछा गया कि टी20 विश्व कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी वो करेंगे या पैट कमिंस? 2023 वनडे वर्ल्डकप का खिताब जिताने वाले पैट कमिंस कप्तानी के दावेदार हैं। दूसरी ओर मार्श की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की टीम टी20 वर्ल्डकप 2024 के सेमीफाइनल में भी जगह नहीं बना सकी थी। इसलिए ये सवाल क्रिकेट फैंस के लिए भी काफी अहम था। मिचेल मार्श ने कहा कि मुझे लगता है, मैं ही कप्तान रहूंगा।

हार के बावजूद 'नो टेंशन'

टीम इंडिया से सीरीज हारने के बावजूद मिचेल मार्श ज्यादा चिंतित नहीं दिखे। उन्होंने बताया कि भले टीम सीरीज हार गई लेकिन कई चीजे बेहतर हुई हैं। उन्होंने कहा, "कुल मिलाकर एक बेहतरीन सीरीज रही। भारत ने मैच जीते, इसके लिए उन्हें बधाई। हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सीखने और सकारात्मक पहलुओं की जरूरत है। जिस टीम को हम विश्व कप के लिए तैयार कर रहे हैं, उसमें स्थिति के हिसाब से ढलने और किसी भी पॉजिशन पर खेलने की कमाल की कला है। खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, हम बस यही चाहते हैं।"

इस सीरीज में भले ही ऑस्ट्रेलिया हार गई लेकिन मिचेल मार्श ने बतौर कप्तान और बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने 81 टी20 मैचों में 1 शतक और 11 अर्धशतक लगाते हुए 2,083 रन बनाए हैं। वहीं 17 विकेट भी ले चुके हैं। अगला टी20 वर्ल्डकप भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाएगा और मिचेल मार्श को आईपीएल में खेलने की वजह से अच्छा अनुभव है।

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

08 Nov 2025 09:38 pm

टीम इंडिया से हार के बावजूद मिचेल मार्श को नहीं है कोई टेंशन, बताया उनके लिए क्या हुआ अच्छा

