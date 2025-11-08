IND vs SA: ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत अब साउथ अफ्रीका से खेलेगा टेस्ट, वनडे और टी20I सीरीज, जानें पूरा शेड्यूल

IND vs SA: ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारतीय टीम अपनी सरजमीं पर दो टेस्ट, तीन वनडे और 5 T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेलेगी। साउथ अफ्रीका के भारत दौरे की शुरुआत दो मैचों की टेस्ट सीरीज से होगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट 14 से 18 नवंबर तक खेला जाएगा। इसके बाद दोनों टीमें 22 से 26 नवंबर तक दूसरा टेस्ट मैच खेलेंगी। दोनों टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा। पहला टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डंन में जबकि दूसरा टेस्ट गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला जाएगा।