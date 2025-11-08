IND vs SA: ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत अब साउथ अफ्रीका से खेलेगा टेस्ट, वनडे और टी20I सीरीज, जानें पूरा शेड्यूल

भारतीय टी20 टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
IND vs SA: ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारतीय टीम अपनी सरजमीं पर दो टेस्ट, तीन वनडे और 5 T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेलेगी। साउथ अफ्रीका के भारत दौरे की शुरुआत दो मैचों की टेस्ट सीरीज से होगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट 14 से 18 नवंबर तक खेला जाएगा। इसके बाद दोनों टीमें 22 से 26 नवंबर तक दूसरा टेस्ट मैच खेलेंगी। दोनों टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा। पहला टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डंन में जबकि दूसरा टेस्ट गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला जाएगा।
टेस्ट के बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। दोनों टीमों के बीच पहला वनडे 30 नवंबर को रांची, दूसरा 3 दिसंबर को रायपुर और तीसरा 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। ये सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेले जाएंगे।
वनडे के बाद दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की T20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेली जाएगी। T20I सीरीज में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला मैच 9 दिसंबर को कटक, दूसरा 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़, तीसरा 14 दिसंबर को धर्मशाला, चौथा 17 दिसंबर को लखनऊ और पांचवा 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। T20I के सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 7:00 खेले जाएंगे।
पहला टेस्ट - 14 से 18 नवंबर - कोलकाता, 9:30 AM
दूसरा टेस्ट - 22 से 26 नवंबर - गुवाहाटी, 9:30 AM
पहला वनडे - 30 नवंबर - रांची, 1:30 PM
दूसरा वनडे - 3 दिसंबर - रायपुर, 1:30 PM
तीसरा वनडे - 6 दिसंबर - विशाखापट्टनम - 1:30 PM
पहला मैच - 9 दिसंबर - कटक, 7:00 PM
दूसरा मैच - 11 दिसंबर, न्यू चंडीगढ़, 7:30 PM
तीसरा मैच - 14 दिसंबर, धर्मशाला, 7:30 PM
चौथा मैच - 17 दिसंबर, लखनऊ, 7:30 PM
पांचवां मैच - 19 दिसंबर, अहमदाबाद, 7:30 PM
