‘मेरा हमेशा से सपना रहा’ … ऑस्ट्रेलिया फतह करने के बाद अभिषेक शर्मा ने बताया क्या है उनका अगला लक्ष्य

Abhishek Sharma: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेला गया 5वां टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला बारिश से धुल गया। इस तरह भारतीय क्रिकेट टीम ने 5 मैच की टी-20I सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। पहली बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए भारतीय टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। वह सीरीज में सर्वाधिक रन (163 रन) बनाने वाले बल्लेबाज रहे।