‘मेरा हमेशा से सपना रहा’ … ऑस्ट्रेलिया फतह करने के बाद अभिषेक शर्मा ने बताया क्या है उनका अगला लक्ष्य

अभिषेक शर्मा, भारतीय क्रिकेटर
Abhishek Sharma: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेला गया 5वां टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला बारिश से धुल गया। इस तरह भारतीय क्रिकेट टीम ने 5 मैच की टी-20I सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। पहली बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए भारतीय टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। वह सीरीज में सर्वाधिक रन (163 रन) बनाने वाले बल्लेबाज रहे।
उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया टी-20 सीरीज को लेकर कहा, मैं इस दौरे का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब मुझे पता चला कि हम टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा रहे हैं तो मैं इसको लेकर बेहद उत्साहित था। अपने करियर के दौरान मैंने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी के लिए मददगार होता है। हालाकि मुझे लगता है कि हमें सीरीज में बड़े स्कोर करने चाहिए थे।
अभिषेक शर्मा से जब आगामी टी-20 वर्ल्ड कप को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, यह सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक है। यदि मैं वर्ल्ड कप खेला तो सपना सच हो जाएगा। एक बच्चे के तौर पर मेरा हमेशा से सपना था कि मैं वर्ल्ड कप जीतूं। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मैं इस टूर्नामेंट के लिए तैयार रहूं।
अभिषेक शर्मा ने कहा कि एक बल्लेबाज के तौर पर जब आप 20 या 30 रन बनाते हो तो केवल इतना स्कोर ठीक नहीं रहता। उस वक्त खुद को लगता है कि आप बड़ी पारी खेल सकते हैं। मुझे कप्तान और कोच ने खुलकर खेलने की आजादी दी है। मैं ऑफ सीजन और नेट्स पर इसी की प्रैक्टिस करता हूं।
