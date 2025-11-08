टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अभिषेक शर्मा का कमाल, ऐसा करने वाले बने दूसरे भारतीय क्रिकेटर

IND vs AUS 5th T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का आखिरी मुकाबला ब्रिस्बेन स्थित ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने अपने खाते में एक और उपलब्धि जोड़ ली। दरअसल, वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कम इनिंग में 1000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। बाएं हाथ के 26 वर्षीय बल्लेबाज ने 28 इनिंग में यह कारनामा किया। भारतीय क्रिकेटरों में उनसे आगे विराट कोहली ही हैं, जिन्होंने 27 टी-20I इनिंग में 1000 रन पूरे करने किए हैं। हालांकि टी-20I क्रिकेट में सबसे कम इनिंग में 1000 रन पूरा करने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के डेविड मलान के नाम है। डेविड मलान ने महज 24 इनिंग में यह उपलब्धि हासिल की थी।