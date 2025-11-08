India vs Australia 5th T20i: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच पांच मुकाबलों की टी20 अंतरराष्‍ट्रीय सीरीज का आज शनिवार 8 नवंबर को पांचवां और आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्‍ट्रेलिया कप्‍तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है। मिचेल ने कहा कि पिच अच्छी लग रही है। हमाने पास सीरीज बराबर करने का मौका जरूर है। हमारी टीम में आज कोई बदलाव नहीं है। वहीं, भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि जब तक आप मैच जीत रहे हैं और टॉस हार रहे हैं, तब तक सब ठीक है। हम मैदान पर उतरकर खुद को साबित करना चाहते हैं। उन्‍होंने बताया कि टीम में एक बदलाव किया गया है। तिलक वर्मा की जगह रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया गया है।