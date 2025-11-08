Patrika LogoSwitch to English

Ind vs Aus: ऑस्‍ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले भारत को दिया बल्‍लेबाजी का न्‍योता, तिलक की जगह इस स्‍टार की एंट्री, पढ़ें दोनों की प्लेइंग 11

India vs Australia 5th T20i: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच आज टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला ब्रिसबेन में खेला जा रहा है, जिसमें मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्‍लेबाजी का न्‍योता दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 08, 2025

Ind vs Aus 5th T20i

मैच से पहले टॉस करते भारत के कप्‍तान सूर्यकुमार यादव और ऑस्ट्रेलिया के कप्‍तान मिचेल मार्श। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

India vs Australia 5th T20i: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच पांच मुकाबलों की टी20 अंतरराष्‍ट्रीय सीरीज का आज शनिवार 8 नवंबर को पांचवां और आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्‍ट्रेलिया कप्‍तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है। मिचेल ने कहा कि पिच अच्छी लग रही है। हमाने पास सीरीज बराबर करने का मौका जरूर है। हमारी टीम में आज कोई बदलाव नहीं है। वहीं, भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि जब तक आप मैच जीत रहे हैं और टॉस हार रहे हैं, तब तक सब ठीक है। हम मैदान पर उतरकर खुद को साबित करना चाहते हैं। उन्‍होंने बताया कि टीम में एक बदलाव किया गया है। तिलक वर्मा की जगह रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया गया है।

गाबा में 8 में से सिर्फ एक टी20 मैच हारे हैं कंगारू

बता दें कि गाबा में पिछले मैच की तुलना में मेजबान टीम के लिए ज्‍यादा अनुकूल होने की उम्मीद है। कैरारा की दोहरी गति वाली पिच पर अक्षर पटेल की अगुवाई में भारतीय स्पिनरों के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम बुरी तरह से लड़खड़ा गई थी और 168 रनों के लक्ष्य का पीछा भी नहीं कर सकी थी। इस मैदान पर उनके पास बराबरी का मौका होगा। यहां मेजबान ने आठ में से सिर्फ एक टी20 मैच गंवाया है।

भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया T20i के आंकड़े

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 अंतरराष्‍ट्रीय आंकड़ों की बात करें तो अभी तक इस क्रिकेट फॉर्मेट में दुनिया की इन दो शीर्ष टीमों के बीच कुल 37 बार भिड़ंत देखने को मिली है। इनमें से भारतीय टीम ने 22 मैचों में जीत दर्ज की है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम ने केवल 12 मुकाबले ही अपने नाम किए हैं। जबकि तीन मैच बेनतीजा रहे हैं। इस तरह अभी तक इस फॉर्मेट में टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है।

भारत की प्‍लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह।

ऑस्‍ट्रेलिया की प्‍लेइंग 11

मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन द्वारशुइस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा।

Published on:

08 Nov 2025 01:25 pm

Ind vs Aus: ऑस्‍ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले भारत को दिया बल्‍लेबाजी का न्‍योता, तिलक की जगह इस स्‍टार की एंट्री, पढ़ें दोनों की प्लेइंग 11

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

