मैच से पहले टॉस करते भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
India vs Australia 5th T20i: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मुकाबलों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का आज शनिवार 8 नवंबर को पांचवां और आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है। मिचेल ने कहा कि पिच अच्छी लग रही है। हमाने पास सीरीज बराबर करने का मौका जरूर है। हमारी टीम में आज कोई बदलाव नहीं है। वहीं, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि जब तक आप मैच जीत रहे हैं और टॉस हार रहे हैं, तब तक सब ठीक है। हम मैदान पर उतरकर खुद को साबित करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि टीम में एक बदलाव किया गया है। तिलक वर्मा की जगह रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया गया है।
बता दें कि गाबा में पिछले मैच की तुलना में मेजबान टीम के लिए ज्यादा अनुकूल होने की उम्मीद है। कैरारा की दोहरी गति वाली पिच पर अक्षर पटेल की अगुवाई में भारतीय स्पिनरों के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम बुरी तरह से लड़खड़ा गई थी और 168 रनों के लक्ष्य का पीछा भी नहीं कर सकी थी। इस मैदान पर उनके पास बराबरी का मौका होगा। यहां मेजबान ने आठ में से सिर्फ एक टी20 मैच गंवाया है।
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों की बात करें तो अभी तक इस क्रिकेट फॉर्मेट में दुनिया की इन दो शीर्ष टीमों के बीच कुल 37 बार भिड़ंत देखने को मिली है। इनमें से भारतीय टीम ने 22 मैचों में जीत दर्ज की है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम ने केवल 12 मुकाबले ही अपने नाम किए हैं। जबकि तीन मैच बेनतीजा रहे हैं। इस तरह अभी तक इस फॉर्मेट में टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है।
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह।
मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन द्वारशुइस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा।
