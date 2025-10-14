Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Happy Birthday Gautam Gambhir: गौतम गंभीर के नाम आज भी दर्ज है ये नायाब रिकॉर्ड, 15 साल बाद भी नहीं तोड़ पाया कोई   

Happy Birthday Gautam Gambhir: गौतम गंभीर आज 14 अक्टूबर को 44वां बर्थडे मना रहे हैं। टीम इंडिया आज उनके बर्थडे पर वेस्‍टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्‍लीन स्‍वीप का तोहफा देगी। गंभीर के करियर की बात करें तो उनके नाम एक नायाब रिकॉर्ड आज भी दर्ज है, जिसे पिछले 15 साल में कोई नहीं तोड़ सका है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 14, 2025

Happy Birthday Gautam Gambhir

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Happy Birthday Gautam Gambhir: भारतीय टीम के हेड कोच और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर आज 14 अक्टूबर मंगलवार को अपना 44वां बर्थडे मना रहे हैं। गंभीर की अगुवाई में भारतीय टीम लगातार धमाल मचा रही है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज हो या एशिया कप 2025 का खिताब या फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज गंभीर की अगुवाई में भारतीय टीम लगातार इतिहास रच रही है। वेस्‍टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट का आज आखिरी दिन है और भारत को जीत महज के लिए महज 58 रन की दरकार है। टीम इंडिया आज उनके बर्थडे पर वेस्‍टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्‍लीन स्‍वीप का तोहफा देगी। गंभीर के क्रिकेट करियर पर नजर डालें तो उन्होंने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं।

2010 में हासिल की थी खास उपलब्धि

गंभीर के नाम टेस्ट क्रिकेट में एक नायाब रिकॉर्ड दर्ज है। वह लगातार पांच टेस्‍ट मुकाबलों में शतक जड़ने वाले भारत के पहले बल्लेबाज हैं। ये खास रिकॉर्ड उन्होंने 15 साल पहले बनाया था। गंभीर ने जनवरी 2010 में चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए टेस्ट की दूसरी पारी में 116 रन जड़ते हुए ये रिकॉर्ड बनाया था, जिसे आज तक कोई भारतीय बल्लेबाज नहीं तोड़ सका है।

गौतम गंभीर के लगातार पांच टेस्ट शतक

मार्च 2009- न्यूजीलैंड के खिलाफ 16 और 137 रन की पारी (नेपियर) 

अप्रैल 2009 - न्यूजीलैंड के खिलाफ 23 और 167 रन की पारी (वेलिंगटन) 

नवंबर 2009 - श्रीलंका के खिलाफ 1 और 114 रन की पारी (अहमदाबाद) 

नवंबर 2009 - श्रीलंका के खिलाफ 167 रन की पारी (कानपुर) 

जनवरी 2010 - बांग्लादेश के खिलाफ 23 और 116 (चटगांव)

ब्रैडमैन की बराबरी से चूके

टेस्‍ट क्रिकेट में लगातार सबसे ज्‍यादा शतकों का रिकॉर्ड डॉन ब्रैडमैन के नाम दर्ज है। उन्होंने लगातार छह मैचों शतक जड़े थे। गौतम गंभीर के पास उनकी बराबरी का मौका था। वह इस मामले में साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस और पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ के साथ संयुक्‍त रूप से दूसरे स्‍थान पर हैं।

गंभीर का टेस्‍ट करियर

बता दें कि गौतम गंभीर ने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में कुल 58 मैच खेल और उनमें 4154 रन बनाए। उनका इस फॉर्मेट में 41.95 का औसत रहा। इस दौरान उनके बल्‍ले से 9 शतक आए। उन्‍होंने 4 दिसंबर 2018 को अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। उन्‍होंने अपना आखिरी टेस्ट 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में खेला था। 2024 टी20 विश्‍व कप के बाद जुलाई 2024 से वह भारतीय टीम के हेड कोच हैं। 

गौतम गंभीर की बड़ी उपलब्धियों पर एक नजर

- 2011 विश्व कप फ़ाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 97 रन की पारी

- 2007 टी20 विश्व कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 75 रन की पारी

- दो बार आईपीएल विजेता कप्तान

- आईपीएल विजेता मेंटर

- कॉन्टिनेंटल कप विजेता कोच

- टेस्ट मैचों में लगातार 11 अर्धशतक

- न्यूजीलैंड में किसी भारतीय का सर्वोच्च टेस्ट स्कोर।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

14 Oct 2025 09:27 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Happy Birthday Gautam Gambhir: गौतम गंभीर के नाम आज भी दर्ज है ये नायाब रिकॉर्ड, 15 साल बाद भी नहीं तोड़ पाया कोई   

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

भारत के खिलाफ ODI सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को बैक-टू-बैक तगड़े झटके, दो स्‍टार खिलाड़ी हुए बाहर 

Josh Inglis and Adam Zampa ruled out
क्रिकेट

SA W vs BAN W: साउथ अफ्रीका की बांग्लादेश पर जीत से पॉइंट्स टेबल में भारत को बड़ा झटका, खिसककर इस नंबर पर पहुंची

Women's World Cup 2025 Points Table
क्रिकेट

एशेज को लेकर जो रूट ने किया बड़ा ऐलान, टेंशन में ऑस्ट्रेलियाई खेमा

Joe Root
क्रिकेट

SA-W vs BAN-W: मारिजाने कैप और क्लो ट्रायॉन की फिफ्टी से साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को दी शिकस्त

SA-W vs BAN-W
क्रिकेट

अर्जुन तेंदुलकर की क्रिकेट मैदान पर वापसी, 15 अक्टूबर से इस टीम की तरफ से एक्शन में आएंगे नजर

Arjun Tendulkar 5 Wicket Haul before IPL 2025 Mega Auction
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.