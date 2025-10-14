Happy Birthday Gautam Gambhir: गौतम गंभीर के नाम आज भी दर्ज है ये नायाब रिकॉर्ड, 15 साल बाद भी नहीं तोड़ पाया कोई   

Happy Birthday Gautam Gambhir: भारतीय टीम के हेड कोच और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर आज 14 अक्टूबर मंगलवार को अपना 44वां बर्थडे मना रहे हैं। गंभीर की अगुवाई में भारतीय टीम लगातार धमाल मचा रही है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज हो या एशिया कप 2025 का खिताब या फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज गंभीर की अगुवाई में भारतीय टीम लगातार इतिहास रच रही है। वेस्‍टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट का आज आखिरी दिन है और भारत को जीत महज के लिए महज 58 रन की दरकार है। टीम इंडिया आज उनके बर्थडे पर वेस्‍टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्‍लीन स्‍वीप का तोहफा देगी। गंभीर के क्रिकेट करियर पर नजर डालें तो उन्होंने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं।