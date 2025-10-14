Happy Birthday Gautam Gambhir: गौतम गंभीर के नाम आज भी दर्ज है ये नायाब रिकॉर्ड, 15 साल बाद भी नहीं तोड़ पाया कोई   

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Happy Birthday Gautam Gambhir: भारतीय टीम के हेड कोच और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर आज 14 अक्टूबर मंगलवार को अपना 44वां बर्थडे मना रहे हैं। गंभीर की अगुवाई में भारतीय टीम लगातार धमाल मचा रही है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हो या एशिया कप 2025 का खिताब या फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज गंभीर की अगुवाई में भारतीय टीम लगातार इतिहास रच रही है। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट का आज आखिरी दिन है और भारत को जीत महज के लिए महज 58 रन की दरकार है। टीम इंडिया आज उनके बर्थडे पर वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप का तोहफा देगी। गंभीर के क्रिकेट करियर पर नजर डालें तो उन्होंने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं।
गंभीर के नाम टेस्ट क्रिकेट में एक नायाब रिकॉर्ड दर्ज है। वह लगातार पांच टेस्ट मुकाबलों में शतक जड़ने वाले भारत के पहले बल्लेबाज हैं। ये खास रिकॉर्ड उन्होंने 15 साल पहले बनाया था। गंभीर ने जनवरी 2010 में चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए टेस्ट की दूसरी पारी में 116 रन जड़ते हुए ये रिकॉर्ड बनाया था, जिसे आज तक कोई भारतीय बल्लेबाज नहीं तोड़ सका है।
मार्च 2009- न्यूजीलैंड के खिलाफ 16 और 137 रन की पारी (नेपियर)
अप्रैल 2009 - न्यूजीलैंड के खिलाफ 23 और 167 रन की पारी (वेलिंगटन)
नवंबर 2009 - श्रीलंका के खिलाफ 1 और 114 रन की पारी (अहमदाबाद)
नवंबर 2009 - श्रीलंका के खिलाफ 167 रन की पारी (कानपुर)
जनवरी 2010 - बांग्लादेश के खिलाफ 23 और 116 (चटगांव)
टेस्ट क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड डॉन ब्रैडमैन के नाम दर्ज है। उन्होंने लगातार छह मैचों शतक जड़े थे। गौतम गंभीर के पास उनकी बराबरी का मौका था। वह इस मामले में साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस और पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं।
बता दें कि गौतम गंभीर ने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में कुल 58 मैच खेल और उनमें 4154 रन बनाए। उनका इस फॉर्मेट में 41.95 का औसत रहा। इस दौरान उनके बल्ले से 9 शतक आए। उन्होंने 4 दिसंबर 2018 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में खेला था। 2024 टी20 विश्व कप के बाद जुलाई 2024 से वह भारतीय टीम के हेड कोच हैं।
- 2011 विश्व कप फ़ाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 97 रन की पारी
- 2007 टी20 विश्व कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 75 रन की पारी
- दो बार आईपीएल विजेता कप्तान
- आईपीएल विजेता मेंटर
- कॉन्टिनेंटल कप विजेता कोच
- टेस्ट मैचों में लगातार 11 अर्धशतक
- न्यूजीलैंड में किसी भारतीय का सर्वोच्च टेस्ट स्कोर।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग