भारत के लिए सर्वाधिक टी20 विकेट लेने वाले गेंदबाज की जगह हर्षित राणा को खिलाने पर गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी

Gautam Gambhir: भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया टी20 सीरीज के शुरुआती दो मुकाबलों में अर्शदीप सिंह को नजरअंदाज कर हर्षित राणा को मौके दिए गए। इसको लेकर हेड कोच गौतम गंभीर की जमकर आलोचना हुई। गंभीर ने टी20 सीरीज के दौरान प्रमुख खिलाड़ियों अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव को बेंच पर बैठाने के अपने फैसले पर अब खुलकर बात की है। बीसीसीआई के साथ एक वीडियो इंटरव्यू में गंभीर ने टीम संयोजन को संतुलित करने, उम्मीदों को संभालने और पारदर्शी संवाद सुनिश्चित करने की चुनौतियों पर चर्चा की। खासकर जब फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा जाता है।